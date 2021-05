Aprīlī reģistrēti 849 uzņēmumi; lielākais pamatkapitāls – Olafa Berķa jaunajai SIA

Aprīlī reģistrēti 849 jauni uzņēmumi, to kopējam pamatkapitālam sasniedzot 7,45 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, šī gada aprīlī reģistrēto jauno uzņēmums skaits bijis teju divas reizes lielāks.

Lai gan vairāk nekā 90% no visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, jaunreģistrēto uzņēmumu vidū atrodamas arī akciju sabiedrības, pilnsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c. uzņēmumu tiesiskās formas. Vairāk nekā puse no visām pagājušajā mēnesī reģistrētajām SIA ir mazkapitāla, t.i., to pamatkapitāls nesasniedz 2800 eiro.

"Lursoft" aprēķinājis, ka 45,99% no visiem jaunajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, vēl 22,29% Pierīgā. Jānorāda, ka jauni uzņēmumi aizvadītajā mēnesī kopumā reģistrēti 92 Latvijas pašvaldībās. Līdztekus Rīgai, visvairāk jauno uzņēmumu aprīlī bijis Mārupes novadā (+24), Jūrmalā (+23), Liepājā (+19) un Daugavpilī (+18).

Jānorāda, ka 66% gadījumu no visiem aprīlī reģistrētajiem uzņēmumiem to dalībniekiem šis ir pirmais uzņēmums.

"Lursoft" izpētījis, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēti trīs uzņēmumi ar pamatkapitālu vismaz viena miljona eiro apmērā. Lielākais to vidū ir SIA "Dzirnavu nams", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls veido 2,068 miljoni eiro. Kā uzņēmuma vienīgais dalībnieks norādīts Ventspilī reģistrētais SIA "N & J", savukārt kā SIA "Dzirnavu nams" patiesais labuma guvējs reģistrēts uzņēmējs, AS "Ventbunkers" bijušais padomes priekšsēdētājs Olafs Berķis. "Lursoft" izziņas informācija rāda, ka jaunreģistrētais uzņēmums izveidots, atdalot daļu no AS "Latvijas mediji". SIA "Dzirnavu nams" juridiskajā adresē Dzirnavu ielā 21, Rīgā līdz š.g. 15.martam atradusies arī AS "Latvijas Mediji", kas pavasarī reģistrējusi savu juridisko adresi Toma ielā 4, Rīgā.

Otrs lielākais jaunais uzņēmums pēc tā pamatkapitāla aizvadītajā mēnesī bijis SIA "GZ77". Tā pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro, ko vienādās daļās ieguldījuši Viktors Kļinovs un Igors Grigorjevs. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka abiem uzņēmējiem kopīgi pieder arī š.g. februārī reģistrētais SIA "Sedo". Tiesa, šī uzņēmuma pamatkapitāls, salīdzinot ar SIA "GZ77", ir ievērojami mazāks – 2,8 tūkstoši eiro.

Starp aprīlī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem trešais lielākais pēc pamatkapitāla apjoma ir SIA "M12". Uzņēmuma juridiskā adrese atrodas Merķeļa ielā 12 – 1, Rīgā. Minētajā adresē šobrīd reģistrēti pieci uzņēmumi un viens nodibinājums. SIA "M12" patiesais labuma guvējs ir Francis Apalenis, kurš šobrīd ir arī SIA "Viesis 2" un SIA "APALS" patiesais labuma guvējs. Lursoft dati rāda, ka viesu izmitināšanas nozarē strādājošajam SIA "Viesis 2", kurā Francim Apalenim pieder 30% kapitāldaļu, bet pārējie 70% - Ivanam Apalenim, jau kopš 2016.gada ir reģistrēts maksātnespējas process, tāpat arī reģistrēti nodrošinājumi Ivanam Apalenim piederošajām kapitāldaļām.

Blakus galvaspilsētas uzņēmumiem, starp aprīlī reģistrētajām lielākajām kapitālsabiedrībām izvirzījušies arī divi uzņēmumi ārpus Rīgas – Kuldīgā reģistrētais SIA "Medicīnas centrs" un SIA "ODMC" no Olaines.

Lursoft izpētījis, ka SIA "Medicīnas centrs", kura pamatkapitāls ir 0,567 miljoni eiro, dalībnieks ir SIA "LINDE INVEST", savukārt patiesais labuma guvējs – Kaspars Bergmanis. Bez jau iepriekšminētā SIA "Medicīnas centrs", Kaspars Bergmanis kā patiesais labuma guvējs reģistrēts vēl 10 uzņēmumos. To vidū ir, piemēram, SIA "Shop Management", SIA "Veikalu drošība", SIA "Linde Grupa", SIA "Hotel Virkas muiža" u.c.

Olainē reģistrētā SIA "ODMC" dalībnieks ir AS "Olainfarm" piederošais SIA "OZOLS JDR", liecina "Lursoft" dati, kas uzrāda, ka SIA "OZOLS JDR" reģistrēts 1994.gadā un tā pamatdarbība saistīta ar izklaides un atpūtas darbību. Tiesa, pēdējos vairāk nekā desmit gadus uzņēmums nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības un arī pirms tam tā apgrozījums bijis mērāms viens pāris simtos eiro.

SIA "ODMC", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 500 tūkstoši eiro, reģistrēts Rūpnīcu ielā 5, Olainē, kurā reģistrēts gan AS "Olainfarm", gan citi tā grupas uzņēmumi, piemēram, SIA "Latvijas aptieka", SIA "Kiwi Cosmetics" u.c.