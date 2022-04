Apstrādes rūpniecībā strādājošo uzņēmumu vērtība palielinājusies par 22,3%

Apstrādes rūpniecībā strādājošo uzņēmumu kopējā vērtība aizvadītajā gadā palielinājusies par 22,3%, sasniedzot 10,44 miljardus eiro, liecina "Lursoft" pieejamais uzņēmumu jaunākais novērtējums, kas balstīts uz "Capitalia" uzņēmumu vērtības noteikšanas metodoloģiju*.

"Lursoft" pētījums atklāj, ka vairāk nekā pusi no apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopējās vērtības veido TOP 25 nozares līderi. Jaunākajā sarakstā TOP 25 līderu kopējā vērtība novērtēta ar 5,54 miljardiem eiro. Gadu iepriekš TOP 25 līderu vērtība lēsta 4,73 miljardu eiro apmērā.

Līdera pozīciju apstrādes rūpniecības TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu jaunākajā sarakstā saglabājis SIA "Mikrotīkls". Balstoties uz "Capitalia" veikto novērtējumu, SIA "Mikrotīkls" vērtība augusi par 28,64%, pārsniedzot 1 miljarda eiro atzīmi. "Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka bez SIA "Mikrotīkls" vēl tikai AS "Latvenergo" novērtējums 2021. gadā pārsniedza 1 miljardu eiro.

Aizpērn SIA "Mikrotīkls" apgrozījums auga par 24,93%, sasniedzot 353,6 miljonus eiro. 2020.gadā uzņēmums guvis 82,4 miljonu eiro peļņu. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka 55 miljonus eiro no SIA "Mikrotīkls" aizpagājušā gada apgrozījuma veidoja ASV tirgus, 32,6 miljonus eiro – Polijas tirgus, bet 24,4 miljonus eiro – Krievijas tirgus. Uzņēmums savas ražotās iekārtas realizējis arī Čehijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Itālijā, Spānijā, Vācijā un citviet.

Starp TOP 25 vērtīgākajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem SIA "Mikrotīkls" ir vienīgais, kas pārstāv sakaru iekārtu ražošanas sektoru. Visplašāk šajā sarakstā aptverta zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, ko pārstāv pat 5 uzņēmumi. No tiem visaugstākais novērtējums ir SIA "AKZ", kas 2020. gadā kāpināja apgrozījumu līdz 77,50 miljoniem eiro un nopelnīja 9,58 miljonus eiro. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma novērtējums pēdējā gada laikā audzis par 5,89%, sasniedzot 152,24 miljonus eiro, vērtīgāko apstrādes rūpniecības TOP 25 uzņēmumu sarakstā tas noslīdējis no 9. pozīcijas uz 11.

Jaunākajā TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu sarakstā atrodami četri jaunpienācēji – SIA "Latgrain", SIA "Graanul Pellets", SIA "BYKO-LAT" un SIA "Vika Wood" –, kas līderu topā raduši vietu pēc tam, kad to atstājuši AS "Cēsu alus", SIA "Ceram Optec", AS "Preiļu siers" un SIA "Kurekss".

Novērtējumam gada laikā pieaugot par teju 100 miljoniem eiro, no saraksta jaunpienācējiem visaugstākajā pozīcijā ierindojies SIA "Latgran". Ja 2020.gadā SIA "Latgran" novērtēts ar 58,12 miljoniem eiro, tad jaunākajā sarakstā – jau ar 151,28 miljoniem eiro. Tas uzņēmumam ļāvis ierindoties saraksta 12. pozīcijā.

Kokskaidu granulu ražotāja SIA "Latgran" apgrozījums 2020.gadā pieauga līdz 85,94 miljoniem eiro, kas gada laikā ir kāpums par 7,84%. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, audzis ne tikai SIA "Latgran" apgrozījums, bet arī peļņa, kas sasniegusi 15,55 miljonus eiro. Gandrīz visa SIA "Latgran" gatavā produkcija tiek eksportēta uz Eiropas Savienības valstīm – Dāniju, Zviedriju, Beļģiju un Nīderlandi.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka SIA "Latgran" ir Igaunijas kapitāla uzņēmums. Jānorāda, ka ārvalstu kapitāls reģistrēts 17 no sarakstā iekļautajiem 25 vērtīgākajiem nozares uzņēmumiem. Visbiežāk šo uzņēmumu dalībnieku vidū atrodamas personas un uzņēmumi Dānijas, Vācijas un Igaunijas.

Otrs straujākais vērtības kāpums pēdējā gada laikā reģistrēts SIA "Graanul Pellets", liecina "Lursoft" apkopotā informācija. "Capitalia" veiktais novērtējums rāda, ka vēl 2020.gadā SIA "Graanul Pellets" tika novērtēts ar 47,16 miljoniem eiro, bet aizvadītajā gadā uzņēmuma vērtība augusi jau līdz 111,15 miljoniem eiro. Gada laikā tas ir pieaugums par 135,69%.

Aizpagājušajā gadā TOP 25 vērtīgākie apstrādes rūpniecības uzņēmumi ar darba vietām nodrošināja vairāk nekā 11 tūkstošus strādājošo. Lielākie to vidū bijuši AS "Olainfarm" un AS "Latvijas Finieris", kuru nodarbināto skaits pārsniedz 1000 cilvēkus.

TOP 25 vērtīgāko apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums aizpagājušajā gadā palielinājās līdz 3,22 miljardiem eiro, kas veido 31% no nozares kopējā apgrozījuma 2020. gadā. Līderu peļņa sasniedza 300,58 miljonus eiro (44,54% no nozares kopējās peļņas 2020. gadā).

Starp sarakstā pārstāvētajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem lielākais apgrozījums 2020.gadā reģistrēts otrajā vietā esošajam SIA "Severstal Distribution". Lursoft dati liecina, ka uzņēmuma apgrozījums palielinājās līdz 719,56 miljoniem eiro, kas ļāva tam ierindoties arī 4.vietā Latvijā starp uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu. Ņemot vērā, ka SIA "Severstal Distribution" patiesais labuma guvējs Aleksejs Mordašovs iekļauts Eiropas Savienību sankciju sarakstā, uzņēmuma tālākā izaugsme ir apturēta. To apliecina arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas Santas Purgailes paustais TV3 ziņām, norādot, ka sankciju ziņā visvairāk skartā joma Latvijā ir metālapstrāde un tās flagmanis SIA "Severstal Distribution". Viņa norādījusi, ka uzņēmumam ir ļoti lielas finanšu problēmas, savukārt otra visvairāk skartā sfēra ir minerālmēslojuma tirdzniecība.

"Lursoft" jau vēstīja, ka sankcionētais minerālmēslu tirgotājs SIA "Uralkali Trading" pērn novērtēts ar 590,80 miljoniem eiro, uzņēmumam ierindojoties pirmajā vietā starp vērtīgākajiem tirdzniecības nozares uzņēmumiem.

Jānorāda, ka SIA "Severstal Distribution" pagājušajā gadā ar darba vietām nodrošināja 214 darbiniekus. VID administrētajos nodokļos metālapstrādes uzņēmums 2021. gadā samaksāja 12,27 miljonus eiro.



Izmantotā biznesa vērtēšanas metodika ir balstīta uz salīdzināmo uzņēmumu metodi, kas ir viena no vispārīgi atzītām kompāniju vērtēšanas metodēm. Novērtējums tiek balstīts uz uzņēmuma iesniegtajiem vēsturiskajiem finanšu rezultātiem.

Uzņēmuma vērtības aprēķins ņem vērā kompānijas un darbības nozares vēsturiskos apgrozījuma, apgrozījuma izaugsmes un rentabilitātes rādītājus. Novērtējumu modeli sagatavoja “Capitalia” sadarbībā ar “Lursoft”.