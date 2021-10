Aptauja: Covid-19 pandēmija piespiedusi pārtiku biežāk pirkt internetā

18% iedzīvotāju tieši Covid-19 pandēmija piespiedusi pārskatīt savus iepirkšanās paradumus un sākt pārtiku biežāk iegādāties internetā, liecina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem.

Pieredze pārtiku iegādāties internetā ir kopumā 41% Latvijas iedzīvotāju, liecina septembrī veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. 23% respondentu tiešsaistē pārtiku tagad pērk tikpat bieži, kā to darīja pirms pandēmijas.

No iedzīvotāju paradumu maiņas visvairāk ieguvušas lielveikalu tirdzniecības platformas, kurās biežāk sākuši iepirkties 10% iedzīvotāju. Visaktīvāk šo attālināto pārtikas iegādes formu izmantojuši iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem (15%). 5% respondentu aktīvāk izmantojuši iespēju iegādāties pārtiku pa tiešo no ražotāja. Skatoties šo atbildi pa vecumu grupām, pa tiešo no ražotāja biežāk iepērkas iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 28 gadiem (13%).

Vairāk produktu no zemnieku saimniecību piedāvājuma savā pārtikas grozā iekļāvis 1% respondentu, lielākoties no lielajām pilsētām (5%). Savukārt tiešsaistes platformās, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju iegādāties dažādu ražotāju preces, biežāk sākuši iepirkties 4% iedzīvotāju.

Iegādājoties pārtikas produktus, Latvijas iedzīvotāji lielāko uzmanību pievērš to cenai (svarīgi 80%). Lai gan cena joprojām ir būtiskākais pārtikas izvēles kritērijs, tās nozīme pārtikas izvēles procesā lēni, bet stabili mazinās. Tā vietā auditorija kļūst aizvien prasīgāka pret iegādājamā pārtikas produkta kvalitāti (svarīgi 71%), garšu (svarīgi 64%) un sastāvu (svarīgi 40%).

Primāri patērētāju interesi uz produktu iepakojuma piesaista to derīguma termiņš (84%), jau būtiski retāk – produkta sastāvs (60%). Tiesa, interesei par produktu sastāvu ir tendence pakāpeniski palielināties (+5% punkti kopš 2020.gada). 47% ar informāciju par produktu sastāvu uz iepakojuma iepazīstas bieži vai vidēji bieži.

Aptauja sadarbībā ar Snapshots, 2021. gada septembrī aptaujājot 753 respondentus, veikta tradicionālās kampaņas kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu patēriņa veicināšanai, ko organizē Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) sadarbībā ar Zemkopības ministriju un pārtikas veikalu tīkliem "Rimi", "Maxima" un "Top". Šoruden kampaņai dots nosaukums "Ēd garšīgāk ar karotīti!". Kampaņa katru gadu norit oktobra sākumā.

Šobrīd "Zaļā karotīte" ir piešķirta 132 uzņēmumu 588 produktiem, bet "Bordo karotīte" – 54 uzņēmumu 284 produktiem. "Zaļā karotīte" tiek piešķirta produktiem, kuri tiek ražoti Latvijā no vietējām izejvielām un atbilst paaugstinātām kvalitātes prasībām. Savukārt "Bordo karotīti" piešķir produktiem, kuru pilns ražošanas cikls tiek veikts Latvijā, produkts atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām, bet ražošanai nepieciešamās izejvielas var nebūt vietējās.