Apturēts valsts atbalsts 147 OIK elektrostacijām

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar publisko tirgotāju un sistēmas operatoru jūnijā izvērtēja vairāk nekā 300 OIK (obligātā iepirkuma komponente) elektrostaciju principiālo elektriskā pieslēguma shēmu atbilstību normatīvo aktu un vadlīniju prasībām. Izvērtējot visas pieslēguma shēmas, 134 komersantu iesniegtās elektrostaciju principiālās elektrisko pieslēgumu shēmas tika atzītas par neatbilstošām noteiktajām prasībām, informē Ekonomikas ministrija.

Līdz brīdim, kamēr netiks saņemts elektrostaciju principiālo elektrisko pieslēgumu shēmu precizējums un netiks novērstas neatbilstības, šīm stacijām, kā arī 13 elektrostacijām, kas vispār nav iesniegušas minētās pieslēguma shēmas, apturēts valsts atbalsts. Pēc precizēto dokumentu saņemšanas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar publisko tirgotāju un sistēmas operatoru atkārtoti izvērtēs iesniegtos precizētos dokumentus.

"Efektīva valsts atbalsta kontrole ir atslēga konkurētspējīga atjaunojamo energoresursu (AER) tirgus veidošanai. Šo 316 pārbaužu rezultātā neatbilstības tika identificētas 134 staciju darbībā, un tām tiks apturēts atbalsts līdz brīdim, kamēr tās nemainīs savu darbību. Papildus tam Ekonomikas ministrija pastāvīgi veic staciju nodokļu parādu kontroli, gada pārskatu informācijas analīzi un staciju atbilstības pārbaudi citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī līdz šā gada beigām AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pabeigs visu OIK elektrostaciju visaptverošu auditu," pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Principiālās elektriskā pieslēguma shēmas neiesniegšanas vai noteiktajām normatīvo aktu prasībām neatbilstošas elektrostaciju principiālās elektrisko pieslēgumu shēmas iesniegšanas gadījumā publiskais tirgotājs šā gada 1. jūlijā aptur saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Publiskais tirgotājs atsāks elektrostacijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc noteiktajām prasībām atbilstošas principiālās elektriskā pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un Ekonomikas ministrijai.

Jāatgādina, ka, pastiprinot OIK saņemošo elektrostaciju kontroli, 2018. gada 10. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot, ka no 2019. gada 1. jūlija publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem iepirks tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši elektrostacijas principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai. Izmaiņas regulējumā tika veiktas ar mērķi veicināt valsts atbalsta, ko sedz visi elektroenerģijas patērētāji, efektīvāku izlietojumu un izmaksu prognozējamību, ko var nodrošināt, ieviešot stingrāku elektrostaciju kontroles mehānismu un, nosakot papildu darbības nosacījumus atbalsta saņemšanai. Lai to nodrošinātu, elektroenerģijas ražotājam līdz šā gada 1. jūnijam elektrostacijas principālā elektriskā pieslēguma shēma bija jāiesniedz publiskajam tirgotājam, Ekonomikas ministrijai un sistēmas operatoram. Elektrostacijas principiālo elektrisko pieslēguma shēmu bija iesnieguši 316 komersanti.