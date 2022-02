Ar pašvaldības atbalstu Rīgā grib atjaunot vairāk nekā 100 ēkas

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija apstiprinājusi projektus līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma objektu un dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022.gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdzfinansējuma programmā sakrālā mantojuma saglabāšanai iesniegti pieci projekti, no kuriem apstiprināti trīs par kopējo summu 299,92 tūkst. eiro. Ar pašvaldības atbalstu atjaunošanas darbi norisināsies Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcā, Rīgas Svētā Jāņa luterāņu baznīcā un Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē.

Pašvaldības atbalsts sakrālā mantojuma objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevar pārsniegt 100 tūkst. eiro. Līdzfinansējuma apjoms vienam būvprojektam nepārsniedz 5000 eiro.

Tikmēr programmā dzīvojamo ēku atjaunošanai iesniegti un apstiprināti 9 projekti – 4 ēku bīstamības novēršanas apakšprogrammā par kopējo summu 75,98 tūkst. eiro, bet 5 projekti ar kopējo līdzfinansējumu 170,9 tūkst. eiro apmērā apstiprināti ēku energoefektivitātes uzlabošanas apakšprogrammā.

Dzīvojamo māju atjaunošanas programmas norises cikls ir divi gadi – pirmajā gadā to īpašnieki iesniedz savus projektus pašvaldībai, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tajos tiek veikti labojumi un precizējumi, un visiem atbilstošiem projektiem tiek pieprasīts finansējums nākamā gada budžetā. Otrajā gadā tie projekti, kuriem budžetā piešķirts finansējums, tiek realizēti un pēc to pabeigšanas pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu. Tā apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai tie ir ne vairāk kā 30 tūkst. eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Siltināšanas projektiem tie ir ne vairāk kā 50 tūkst. eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Savukārt līdzfinansējuma programmā kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai šogad iesniegts 101 projekts, kuru kopējais pieprasītais finansējums ir gandrīz 1,727 milj. eiro. Pašvaldības 2022. gada budžetā pieejamais finansējums programmai ir nedaudz virs 853 tūkst. eiro.

Pašvaldības izsludinātais konkurss vēsturisko namu īpašniekiem līdzfinansējuma saņemšanai ēku atjaunošanai norisinās jau septīto gadu. Maksimālais līdzfinansējums vienam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas projektam ir ne vairāk kā 50% no attiecināmajām izmaksām, bet maksimālā līdzfinansējuma summa var sasniegt 20 tūkst. eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai, un ne vairāk kā 5000 eiro kultūras pieminekļa elementa- būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai un atjaunošanai. Vispirms bez konkursa finansējums tiks sadalīts visiem Mazās programmas projektiem, kuri tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam. Atlikušais budžetā pieejamais finansējums konkursa kārtībā tiks sadalīts starp Lielās programmas projektiem, kuri tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam un kuriem atbilstoši konkursa nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem iegūtajam vērtēšanas punktu skaitam pietiks pieejamā budžeta finansējuma.