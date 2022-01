'Arco Real Estate': pērn sērijveida dzīvokļu cenas Rīgā augušas par 12%

Pagājušā gada decembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%, bet 2021. gadā kopumā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 12%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Decembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 902 eiro par kvadrātmetru. Cenas vidēji bija par 44% zemākas nekā 2007.gada 1.jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi - 1620 eiro par kvadrātmetru. Salīdzinot ar 2020. gada sākumu, decembrī sērijveida dzīvokļu cenas bija augstākas par 10%.

Pārskatā teikts, ka visos lielākajos Rīgas mikrorajonos decembrī turpinājās sērijveida dzīvokļu cenu palielināšanās, taču gada pēdējos mēnešos cenu pieaugums bija mazāks par 1%. Cenas palielinājās gan lētākajos, gan dārgākajos mikrorajonos.

Kopš 2021.gada sākuma lielākais cenu palielinājums Rīgas mikrorajonos novērots Ķengaragā - par 15%.

Decembrī sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena vienistabas dzīvokļiem palielinājās par 1,3%, divistabu - par 0,4%, trīsistabu - par 0,6% un četristabu dzīvokļiem - par 1,1%.

Decembrī lielākais cenu pieaugums tika novērots Vecmīlgrāvī, kur cenas mēneša laikā palielinājās par 1,6%, savukārt citos mikrorajonos cenu izmaiņas bija mazākas.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas decembrī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās līdz 1043 eiro par kvadrātmetru. Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena decembrī bija Bolderājā - 665 eiro par kvadrātmetru, kas mēneša laikā saglabājās nemainīga.

Decembrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 54 000 eiro līdz 60 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 30 000 eiro līdz 45 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 29 000 eiro līdz 45 000 eiro atkarībā no mikrorajona.