Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājusies; visvairāk eksportējam uz kaimiņvalstīm

Šā gada janvārī Latvija eksportēja preces 1,63 miljardu eiro apjomā, bet importēja par 1,85 miljardiem eiro, sarēķinājusi Centrālās statistikas pārvalde (CSP).

Pēc provizoriskajiem datiem, 2023. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,48 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 11,8% vairāk nekā pirms gada, tostarp preču eksporta vērtība pieauga par 8,9%, bet importa vērtība par 14,5%.

Salīdzinājumā ar 2022. gada janvāri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 48,1% līdz 46,9%. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2023. gada janvārī salīdzinājumā ar 2022. gada janvāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 5,9% lielāka, bet importa – par 13,6%. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 1,5%, bet importa samazinājās par 5,5%.

2023. gada janvārī salīdzinājumā ar 2022. gada janvāri Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 1,8 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā pieauga par 10 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,2 procentpunktiem, bet importā samazinājās par 9,1 procentpunktu.

Eksporta pieaugumu uz Ukrainu 2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta pieaugums par 10,1 milj. eiro, uz Baltkrieviju – satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksporta pieaugums par 3,2 milj. eiro. Savukārt eksporta samazinājumu uz Krievijas Federāciju galvenokārt ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 8,8 milj. eiro.

2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, importa samazinājumu no Krievijas Federācijas un Ukrainas visvairāk ietekmēja parasto metālu un to izstrādājumu importa samazinājums attiecīgi par 79,9 milj. eiro un 9,6 milj. eiro, bet no Baltkrievijas – koka un koka izstrādājumu importa kritums par 13,5 milj. eiro.