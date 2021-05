'ATU Duty Free' iegulda teju 100 tūkstošus eiro jaunās tirdzniecības vietās lidostā

Mazumtirdzniecības uzņēmums "ATU Duty Free" lidostā "Rīga" izveido divas jaunas tirdzniecības vietas un paplašina Latvijā ražoto preču un produktu pārstāvniecību.

2020. gadā "ATU Duty Free" Latvijā guva 32% no 2019. gada ienākumu apjoma. Savukārt 2021. gada pirmā ceturkšņa ienākumi pielīdzināmi 13% no 2019. gada sākuma rezultātiem. Tomēr uzņēmums pakāpeniski pielāgojas jaunajiem apstākļiem, sadarbojas ar lidostu, aviokompāniju "airBaltic" un citām aviācijas organizācijām, un turpina attīstību. Divu jaunu tirdzniecības vietu izveidošanai Rīgas lidostā ieguldīti 97 tūkst. eiro. 5. maijā atklāta jauna tirdzniecības vieta "Roots of Latvia", renovētās telpās durvis vēra "Fashion & Accessories", bet darbību atjaunoja "Victoria's Secret".

Uzņēmums atgādina, ka 2020. gadā lidostu "Rīga" apmeklēja par 74,2% mazāk pasažieru, nekā iepriekšējā gadā. Samazinājies arī apkalpoto lidojumu skaits. Šie rādītāji ievērojami ietekmēja ne vien aviokompānijas, bet arī "ATU Duty Free".

Lai stabilizētu darbību 2020. gadā, "ATU Duty Free" Latvijā teju par trešdaļu samazināja kopējās darbības izmaksas. Uzņēmums izmantoja valsts palīdzību, tostarp dīkstāves pabalstus un atbalstu algu subsīdijai darbiniekiem. "Lai arī tas nesedza visus zaudējumus, šis atbalsts mums palīdzēja kontrolēt finanšu plūsmu šajos sarežģītajos apstākļos," atzīst "ATU Duty Free" ģenerāldirektors Ersans Ardžans (Ersan Arcan). Viņš arī izteica pateicību lidostai par atbalstu, ļaujot tajā esošajiem uzņēmumiem atgūties un turpināt darbību.

Kopumā "ATU Duty Free" lidostā "Rīga" tirdzniecības vietās strādā 119 darbinieki. Pieminētajās tirdzniecības vietās no esošās komandas piesaistīs 16 cilvēkus.