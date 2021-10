Augstākā tiesa neapmierina mazākuma akcionāru prasību 'Olainfarm' lietā par akciju atpirkšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments šodien pasludinājis spriedumu lietā saistībā ar zāļu ražotājas AS "Olainfarm" mazākuma akcionāru Agra Auces un Mārča Judža blakussūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 24.augusta lēmumu, ar kuru tika izbeigta tiesvedība saistībā ar "Olainfarm" akciju obligāto atpirkumu. AT nav apmierinājusi sūdzību, atstājot spēkā AS "AB CITY" labvēlīgo Administratīvās tiesas lēmumu, informē uzņēmuma pārstāvis Rihards Mors.

Kā ziņots, Administratīvā apgabaltiesa izbeidza tiesvedību, kas tika ierosināta sakarā ar AS "Olainfarm" akcionāru Judža un Auces prasību atcelt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumu, ar kuru FKTK atļāva AS "AB CITY" izteikt obligāto AS "Olainfarm" akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tiesa nolēma izbeigt tiesvedību, konstatējot, ka Aucem un Judzim nebija pamata vērsties tiesā ar šādu prasību.

Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Judzis aģentūrai LETA iepriekš pavēstīja, ka tiesas process tomēr šajā lietā nav noslēdzies un FKTK atļauja veikt obligāto akciju atpirkumu vēl aizvien ir apturēta. Judža pārstāvētās Investoru un mazākuma akcionāru biedrības ieskatā ""AB City" un tās patiesā labuma guvēji kā Andrejs Leibovičs turpina pārkāpt Finanšu instrumentu tirgus likumu un FKTK vērtspapīru sekcija Ģirta Rūdas vadībā turpina izlikties, ka neredz nekādus pārkāpumus".

Jau rakstījām, ka čehu investīciju kompānijas BHM grupas uzņēmums "Black Duck Invest" (BDI) ir vērsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), prasot interešu konflikta un aizdomām par korupciju dēļ noraidīt tās padomes locekli Ģirtu Rūdu un KNAB lūdzot sākt izmeklēšanu, informēja advokāts Mārtiņš Kvēps. FKTK pašlaik vērtē tajā ietverto informāciju. Vienlaikus FKTK vērš uzmanību, ka saistībā ar AS "Olainfarm" katra no iesaistītajām pusēm vēlas panākt savu interešu aizsardzību, un iestāde regulāri saņem dažādus iesaistīto pušu iesniegumus. Tie tiek izvērtēti un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam FKTK nodrošina AS "Olainfarm" kā Latvijas kapitāla tirgus emitenta uzraudzību.

Mazākuma akcionāru ieskatā, tā kā nav beigusies iepriekšējā tiesvedība par obligāto atpirkumu, tad visai piesardzīgi esot jāizturas pret "Olainfarm" 14.oktobrī notikušo akcionāru sapulci un tās lēmumu leģitimitāti.

Obligātais "Olainfarm" akciju atpirkums noslēdzās 17. augustā, un tā laikā mazākuma akcionāri AS "AB CITY" pārdevuši kopumā 2 427 408 akcijas. Tas sastāda 17,23% no kopējā AS "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita, un kopumā mazākuma akcionāri par šīm akcijām saņēmuši 22,477 miljonus eiro.

Jau ziņots, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi AS "AB City" iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt AS "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, liecina FKTK paziņojums "Nasdaq Riga".

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu sekojošo akcionāru vārdā, kuri šā gada 14. oktobrī sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē balsoja "par" jautājumā par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un pilnvaroja AS "AB City" viņu vārdā izteikt piedāvājumu: Nika Saveļjeva, kurai pieder 1 265 107 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,98% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita; Anna Emīlija Maligina, kurai pieder 1 263 693 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,97% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita; AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", kurai pieder 151 384 sabiedrības akcijas, kas veido 1,07% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita; "Olfim OÜ", kurai pieder 1 263 718 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,97% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 9,26 eiro.

Holdingkompānija "AB City" ir AS "Repharm" mātes kompānija, un tās uzņēmumu grupā ietilpst veselības aprūpes, farmaceitisko produktu mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzēji Baltijas reģionā ar kopējo gada apgrozījumu virs 300 miljoniem eiro. "AB City" pārstāv tādus uzņēmumus kā "Mēness aptiekās", "Veselības centru apvienības" un "MediCA group", "Centrālā laboratorija", "Recipe Plus", "Rīgas Farmaceitiskajā fabrikā". Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018. gadā. Tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, tās patiesā labuma guvēji ir Josifs Apts, Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Aleksandrs Livšics, Mihails Lurje, Jeļena Ņikitina, Jānis Oskerko un Roberts Tavjevs.

"Olainfarm" apgrozījums pagājušajā gadā bija 122 miljoni eiro, savukārt koncerna peļņa samazinājās un bija 9,478 miljoni eiro pēc nodokļu nomaksas, liecina "Lursoft" dati.