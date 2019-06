'Augstsprieguma tīkla' apgrozījums pirmajā ceturksnī pieauga par 18,8%

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 42,941 miljons eiro, kas ir par 18,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas peļņa samazinājās 4,4 reizes un bija 32 875 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Tostarp "Augstsprieguma tīkla" ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem bija 18,629 miljoni eiro, kas ir 43% no visiem ieņēmumiem, savukārt 45% veida ieņēmumi no AS "Latvijas elektriskais tīkls" par realizētajiem pārvades aktīvu pārbūves un jaunbūves darbiem.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka 2019.gada pirmajā ceturksnī lietotājiem pārvadītas 1,608 gigavastundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Tāpat vadības ziņojumā norādīts, ka 23.janvārī Baltijas sinhronizācijas projektam, tostarp abu esošo Igaunijas-Latvijas starpsavienojumu 330 kilovoltu (kV) līniju pārbūvei, ir piešķirts Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums 75% apmērā. Tāpat plānots pabeigt visus ar 330 kV elektrotīklu pārvades līnijas savienojuma "Kurzemes loks" trešā etapa īstenošanu saistītos darbus.

Šogad "Augstsprieguma tīkls" plāno turpināt 2017.gadā sākto saimnieciskās darbības procesu efektivitātes pilnveidošanu un izmaksu optimizāciju.

2018.gada pirmajā ceturksnī "Augstsprieguma tīkla" apgrozījums bija 36,142 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 7423 eiro.

"Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. "Augstsprieguma tīkls" pieder valstij.