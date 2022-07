Automašīnu tirgotāja 'Domenikss' apgrozījums pērn pieaudzis par 31,8%

Automašīnu "Mercedes-Benz" un "Daimler Truck AG" oficiālā pārstāvja Latvijā SIA "Domenikss" apgrozījums pagājušajā gadā bija 49,774 miljoni eiro, kas ir par 31,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās vairākkārtīgi – līdz 105 152 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Tostarp ieņēmumi no vieglo, apvidus automašīnu un komerctransporta pārdošanas veidoja 34,788 miljonus eiro, kas ir par 45,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Ienākumi no automašīnu rezerves daļu pārdošanas pieauguši par 13,7% līdz 16,244 miljoniem eiro, bet ienākumi no automašīnu servisas sniegtajiem pakalpojumiem pieauguši par 1,4% – līdz 2,049 miljoniem eiro.

Vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma palielinājums galvenokārt skaidrojams ar tirgus stabilizēšanos, pielāgojoties Covid-19 pandēmijas izraisītajiem apstākļiem.

Uzņēmuma vadība skaidro, ka tirgus vieglo automobiļu un mikroautobusu segmentos ir uzrādījis nelielu izaugsmi pret 2020.gadu – vieglo automobiļu segmentā tā sasniedza 5,1%, savukārt mikroautobusu segmentā pat 15,9%. Vadības ziņojumā arī norādīts, ka izaugsme varēja būt lielāka, bet bremzējošs faktors visos segmentos bijis automobiļu deficīts ražošanas un loģistikas problēmas dēļ, ko izraisīja Covid-19 pandēmija. Kravas automobiļu tirgus 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, pieauga par 97,5%. Viens no galvenajiem tā iemesliem bija strauja tālsatiksames pārvadājumu segmenta darījumu atjaunošanās tirgū.

Pagājušā gada beigās "Domeniksu" iegādājās SIA "Veho", notika dalībnieku maiņa un uzņēmums tika iekļauts "Veho" grupā, kas ir auto izplatītājs Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Lietuvā. Pirms dalībnieku maiņas no "Domenikss" aktīviem un saistībām tika izslēgtas pozīcijas, kuras nebija darījuma sastāvdaļa, tāpēc bija tik ievērojams neto peļņas samazinājums, salīdzinot ar 2020.gadu.

Šogad uzņēmums plāno iepazīstināt uzņēmuma klientus ar vairākiem jauniem produktiem, liekot uzsvaru uz tehnoloģijām, drošību un vides aizsardzību. Tirgus pozīcijas tiks stiprinātas ar piedāvājumu elektrisko automobiļu segmentā, un klientiem kļūs pieejami "Mercedes-EQ" modeļi, pēc kā klientu pieprasījums strauji attīstās. Pēcpārdošanas segmentā, ņemot vērā autoparka vispārējo novecošanos, "Domenikss" aktīvāk strādās pie piedāvājuma dažādošanas.

Vadības ziņojumā teikts, ka, neskatoties uz saasināto konkurences situāciju, "Domenikss" mērķis ir vidēji īsā termiņā būt vadošajai "premium" automašīnu tirgotājai Latvijā.

Šogad 10.jūnijā ir pieņemts lēmums par "Domenikss" asociētā uzņēmuma SIA "Baltijas auto centrs" pievienošanu "Domenikss" reorganizācijas ceļā. Reorganizācija tiek veikta ar mērķi efektivizēt procesus un attīstīt lietoto automašīnu tirdzniecības biznesu.

2020.gadā "Domenikss" strādāja ar 37,756 miljoni eiro apgrozījumu un 1,569 miljonu eiro peļņu.

Kompānija "Domenikss" reģistrēta 1997.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,685 miljoni eiro. Uzņēmums kopš pērnā gada beigām pieder "Veho".