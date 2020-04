'Bābu busi', 'Medusāpsis', 'Rūtiņdupsis', 'Look Kool' – apkopoti pērn dibināto uzņēmumu amizantākie nosaukumi

Uzņēmēji visos laikos izcēlušies ar savu radošo domāšanu, kas ļāvusi pārvarēt arī ne mazums grūtību. Arī šajā laikā, kad valda neziņa par daudzu biznesu turpmāko nākotni, pasmaidīt liek uzņēmēju radošais piegājiens savu jaundibināto firmu nosaukumu izvēlē. "Lursoft" jau par tradīciju kļuvis joku dienā apkopot iepriekšējā gadā dibināto uzņēmumu interesantākos nosaukumus.

Mēs, latvieši, esam ļoti pozitīvi noskaņoti, lai ko arī teiktu citi no malas, kas atspoguļojas arī uzņēmumu nosaukumos. Piemēram, Ogres novadā kāds jau dibināšanas brīdī zinājis, ka viss ies no rokas, tāpēc nosaucis savu uzņēmumu par SIA "Zelta gads", kam pievienojies arī kāds uzņēmējs no Daugavpils, reģistrējot mazumtirdzniecības uzņēmumu SIA "Ļoti labi". Tiesa, kā rāda "Lursoft" dati, šķiet, ka tik ļoti labi nemaz nav gājis, jo kopš šī gada marta sākuma uzņēmumam vairs nav aktuālu amatpersonu, savukārt nodokļu parāds pietuvojies vienam tūkstotim eiro..

Pozitīvisms spraucas ārā arī no vairāku citu pagājušajā gadā reģistrētu uzņēmumu nosaukumiem. Piemēram, Ogres novadā pērn darbu uzsācis SIA "Laimes bērns"

Uzņēmējiem vienmēr visām situācijām ir vairāki risinājumi, ko apliecina arī Jelgavas uzņēmums SIA "Plāns B", taču, pat ja tāda nav, tad, acīmredzot, ir jāvadās pēc sen zināmā teiciena, ka katram mākonim ir zelta maliņa, ko sava uzņēmuma nosaukumā ietērpusi arī kāda bērnu apģērbu ražotāja no Kuldīgas novada, neaprobežojoties tikai ar maliņu, bet apzeltot visu mākoni un nosaucot savu rūpalu par IK "Zelta mākonītis". Bet ar to vēl nekas nebeidzas. Rīgā ir arī savas SIA "Veiksmes dāmas", SIA "Laimes aģenti" un pat SIA "Laimīgā krava". Vienlaikus Bauskas novadā, kamēr citviet tiek prātots par to, kā biznesu padarīt laimīgāku, viss ir pavisam mierīgi, jo pērn reģistrēta SIA "Pa mierīgo".

Gadījumos, kad radošais lidojums tomēr nav īpaši augsts un plašs, var izlīdzēties ar nosaukumu, kas komentārus neprasa. Tā teikt, nosaukums taču ir. Tā pagājušā gada aprīlī izdarījis arī kāds gados jauns uzņēmējs, nosaucot savu uzņēmumu par SIA "Kreatīvs nosaukums". Līdzīgi ir arī ar kādu Limbažu novadā reģistrētu uzņēmumu, kas aicina – SIA "Ienāc ir varianti". Kad būsi ticis iekšā, tad arī uzzināsi, ar ko šis uzņēmums nodarbojas.

Uzņēmumu nosaukumi liecina arī par mūsu biznesa mentalitāti, jo, kamēr citviet uzņēmējus, kuriem ir pamatīgs krampis uz biznesu, dēvē par biznesa haizivīm, pie mums tā vietā ir SIA "Biznesa ronis". Patiesībā, nav starpības vai haizivs vai ronis, jo arī pēdējam ir plēsēja daba un tas var būt gana bīstams zvērs. Taču, ja ar biznesa izaicinājumiem biznesa ronis netiks galā, tas noteikti pa spēkam būs Rīgā reģistrētajam SIA "Sudraba bruņinieks", kas atnesīs ticību tam, ka pēc tumsas vienmēr nāk gaisma.

Un, lai arī kā būs, Jūrmalas uzņēmēji ir pavisam droši – SIA "Vasara būs"!

Interesantākie 2019. gadā reģistrēto uzņēmumu nosaukumi:

Janvāris

Ziedu spēks SIA (Olaines novads)

Sakop pagalmu SIA (Raunas novads)

Diegu meistars SIA (Rīga)

Sociālais lifts SIA (Olaines novads)

Zvaigžņu laboratorija SIA (Grobiņas novads)

Dullā Paulīne SIA (Ādažu novads)

Zelta gads SIA (Ogres novads)

Biznesa ronis SIA (Rīga)

Seno amatu rezervāts SIA (Rīga)

Laimīgā krava SIA (Rīga)

Smaids mājās SIA (Ventspils)

Tēmturis SIA (Mārupes novads)

Tiesiski pārvadājumi SIA (Bauskas novads)

Saldā mīla SIA (Ogres novads)

Happy Fish SIA (Rīga)

Februāris

Vecie projekti SIA (Rīga)

Nelabs SIA (Rīga)

Laimes bērns SIA (Ogres novads)

Reinkarnācija.lv SIA (Iecavas novads)

Medusāpsis SIA (Garkalnes novads)

Prātvēders SIA (Iecavas novads)

Zeme Debesīs SIA (Jūrmala)

Mūsu nākotne SIA(Rīga)

Ļoti labi SIA (Daugavpils)

Melnā zvaigzne SIA (Rīga)

Netīrās cilpas SIA (Rīga)

Marts

Labākā izvēle SIA (Babītes novads)

Daba rada SIA (Ķeguma novads)

Sudraba bruņinieks SIA (Rīga)

Sūti gudri SIA (Rīga)

Neparastās dāvanas SIA (Smiltenes novads)

Bābu busi SIA (Beverīnas novads)

Grauds ar dvēseli IK (Vecumnieku novads)

Ceļojošais franču makarūns SIA (Talsu novads)

Plāns B SIA (Jelgava)

Aprīlis

Krustiņu kvartāls SIA (Ogres novads)

Pasākumu meistari SIA (Jelgava)

Kreatīvs nosaukums SIA (Rīga)

Mazie soļi SIA (Jelgava)

Frī kartelis SIA (Stopiņu novads)

Radām kopā SIA (Valmiera)

Fake taxi SIA (Mārupes novads)

Happy cow SIA (Talsu novads)

Raibā blusa SIA (Vecumnieku novads)

Ēdiens kā zāles SIA (Ķekavas novads)

Saules bridējs SIA (Rīga)

Veiksmes dāmas SIA (Rīga)

Malibū Mārcis SIA (Ozolnieku novads)

Malibū Klāvs SIA (Ozolnieku novads)

Baskājis SIA (Rīga)

Smaida studija SIA (Daugavpils)

Maijs

Enjoy the moment SIA (Rīga)

Ideju lauks SIA (Rīga)

Mazais gudrinieks SIA (Olaines novads)

Zelta mākonītis IK (Kuldīgas novads)

Mazais dara SIA (Rīga)

Mazie eži SIA (Rīga)

Žēlastības lauks SIA (Iecavas novads)

Atradu tevi SIA (Jūrmala)

Laimes aģenti SIA (Rīga)

Dūmiņš kūp SIA (Siguldas novads)

Vārds un teksts SIA (Jelgava)

Pa mierīgo SIA (Bauskas novads)

Jūnijs

Laimīgs bērns SIA (Rīga)

Zinību taka SIA (Rīga)

Digitālā dzīve SIA (Balvu novads)

Kustība augšup SIA (Daugavpils)

ABRACADABRA SIA (Rīga)

Superbirojs SIA (Rīga)

Sociālo tīklu māja SIA (Liepāja)

Mans stūrītis SIA (Rīga)

77 kleitas SIA (Rīga)

Laimes mirklis IK (Rīga)

Jūlijs

Padoma veikals SIA (Madonas novads)

Meža runči SIA (Daugavpils novads)

Atpūtas brīdis SIA (Rīga)

Mana grāmatvede SIA (Rīga)

Saldie sapnīši IK (Saldus novads)

Augusts

Daudz naudas SIA (Rīga)

Neko sev SIA (Amatas novads)

Pļauj un zāģē SIA (Cēsu novads)

Septembris

Miega pele SIA (Līgatnes novads)

Bez kaitēkļiem SIA (Ikšķiles novads)

Kebabu mājas SIA (Rīga)

Piečuks SIA (Ērgļu novads)

Apaļa kaste SIA (Grobiņas novads)

Garā garāža SIA (Valmiera)

Sporta spēks SIA (Inčukalna novads)

Rāmi rāma SIA (Talsu novads)

Planēta zeme SIA (Daugavpils)

Rūtiņdupsis SIA (Valmiera)

Spēks rokās SIA (Rīga)

Sataisīsim SIA (Jūrmala)

Oktobris

Jūsu istaba SIA (Rīga)

Pie čirika SIA (Jēkabpils)

Ienāc ir varianti SIA (Limbažu novads)

Koši pelēks SIA (Garkalnes novads)

Money Makes Money SIA (Vecumnieku novads)

Gudrības ceļš SIA (Balvu novads)

Mežaveči SIA (Rēzeknes novads)

Novembris

Vasara būs SIA (Jūrmala)

Look Kool SIA (Jelgava)

Nēbetjā SIA (Cēsis)

Rezerves Darbaspēks SIA (Rīga)

Mazā nagla SIA (Saulkrastu novads)

Informācijas stabilitāte SIA (Salaspils novads)

Vadātājs SIA (Raunas novads)

Decembris

Zelta rokas SIA (Saldus novads)

Saldie grēki SIA (Daugavpils novads)

Stalti cilvēki SIA (Alsungas novads)

Notvert mirkli SIA (Rīga)

Jauns risinājums SIA (Iecavas novads)