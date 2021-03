Baltijas valstu galvaspilsētās apbūves zemes trūkums: Rīga cenu ziņā apsteidz Viļņu

Baltijas valstu galvaspilsētās arvien aktuālāks kļūst apbūvei pieejamo platību trūkums: pilsētu centriem attīstoties, brīvo vietu kļūst mazāk un tādējādi pieaug arī nekustamo īpašumu un zemes cenas. Šobrīd visaugstākā vidējā apbūvei piemērotas zemes cena ir Tallinā, kur tā sasniedz pat 1694 eiro par kvadrātmetru, seko Rīga un Viļņa, liecina Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" analītiķu apkopotā informācija.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem vidējā cena par vienu kvadrātmetru zemes Latvijā ir 26 eiro, savukārt maksimālā – 160 €/m2. Šobrīd dārgākie zemes gabali tiek pārdoti Jūrmalā, kur cena par vienu m2 ir pat divas reizes augstāka nekā Rīgā – vidēji 53 €/m2. Salīdzinot ar Igauniju, zemes cenas Rīgā ir zemākas, taču tām ir tendence augt.

Ņemot vērā ierobežoto apbūves zemes pieejamību, būtisks zemes cenu kritums Rīgā tuvākajā laikā nav prognozējams, norāda "RIA.com Marketplaces" analītiķi. Nekustamo īpašumu vietnē "city24.lv" marta beigās iegādei pieejami vairāk nekā 1,3 tūkstoši zemesgabalu visā Latvijas teritorijā, savukārt Rīgā un Rīgas apkaimē to nav daudz – tikai 391. 12 hektāru lielu zemes gabalu pilsētas nomalē šobrīd var iegādāties par vidēji 20 tūkstošiem eiro. Tuvāk centram cena var pieaugt pat desmitkārtīgi: piemēram, zeme astoņu hektāru platībā privātmājas celtniecībai pie Ķīšezera tiek pārdota par 23 tūkstošiem eiro. Savukārt Rīgas centrā par līdzīga izmēra zemes gabalu tiek prasīti 350 tūkstoši eiro.

Igaunijā, salīdzinot situāciju 2020.gada 4.ceturksnī un gadu iepriekš, zemes cenu indeksā cenas pieaugušas par 16%. Īpaši straujš kāpums vērojams tieši galvaspilsētā Tallinā. Saskaņā ar Igaunijas Zemes pārvaldes sniegto informāciju neapbūvētas zemes cena par kvadrātmetru Harju apriņķī ir vidēji 43 eiro, savukārt Tallinas centrā – pat 1694 eiro. Analizējot situāciju valstī kopumā, zemākās apbūvei piemērotas zemes cenas ir Hijumā apriņķī, kur maksimālā kvadrātmetra cena ir tikai 2,8 eiro.

Igaunijas galvaspilsētā Tallinā saskaņā ar piedāvājumu nekustamo īpašumu vietnē "city24.ee" šobrīd tiek tirgoti tikai aptuveni 135 zemes gabali, taču pašā pilsētas centrā piedāvājumu skaits ir teju uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms un cenas milzīgas. Piemēram, par apbūvei piemērotu zemesgabalu Tallinas austrumu daļā 617 m2 platībā tā īpašnieki prasa pat 1,1 miljonu eiro, kas ir 1782 eiro par m2. Savukārt 1024 m2 liels zemesgabals dzelzceļa tuvumā tiek pārdots par 229 tūkstošiem eiro, kas ir 218 eiro par m2.

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā maksimālā apbūvei piemērota zemes gabala vidējā cena svārstās 30-35 eiro par m2. Analizējot nekustamo īpašumu vietnēs atrodamos piedāvājumus, augstākā cena par kvadrātmetru zemes ir 823 eiro, bet zemākā, atkarībā no dažādiem nosacījumiem un atrašanās vietas – 10 eiro. Lietuvas nekustamo īpašumu vietnē "aruodas.lt" visā valstī šobrīd iegādei tiek piedāvāti vairāk nekā deviņi tūkstoši zemesgabalu, savukārt galvaspilsētā Viļņā – 815. Zemesgabala cenu galvaspilsētā lielākoties nosaka atrašanās vieta. Piemēram, 10 hektāru zemes gabals teju pašā pilsētas centrā tiek pārdots par 325 tūkstošiem eiro. 20 minūšu brauciena attālumā no centra zemi var iegādāties pat vairākas reizes lētāk. Piemēram, zemes gabals pie ezera uz rietumiem no Viļņas astoņu hektāru platībā iegādei pieejams par 43 tūkstošiem eiro.

Salīdzinājumam, Baltijas valstīm tuvējā Ukrainā, kur cenas tradicionāli ir krietni zemākas nekā Baltijas valstīs, galvaspilsētā Kijevā cenas apsteidz pat Baltiju, ko lielākoties nosaka mazs piedāvājums, liels pieprasījums un tas, ka daudzi investori zemi galvaspilsētā iegādājas kā investīciju objektu, gaidot cenu tālāku kāpumu. Saskaņā ar nekustamo īpašumu vietnes "DOM.RIA.com" datiem, Ukrainā šobrīd iegādei pieejami vairāk nekā 15 tūkstoši zemes gabalu, kamēr galvaspilsētā Kijevā un tās priekšpilsētās – tikai 290. Zemākā cena par kvadrātmetru zemei galvaspilsētā ir vidēji 20 eiro, bet var sasniegt pat 2500 eiro par kvadrātmetru.