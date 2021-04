Biznesa centrs "Origo One" ieguvis ēku ilgtspējas novērtēšanas metodes BREEAM sertifikātu, informē tā attīstītājs SIA "Linstow Baltic".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Biznesa centrs "Origo One" ieguvis ēku ilgtspējas novērtēšanas metodes BREEAM sertifikātu, informē tā attīstītājs SIA "Linstow Baltic".

"Origo One" projekta īstenošanā uzsvars likts uz augstu energoefektivitātes, darba vides un ilgtspējas standartu ievērošanu. Biznesa centrs ir saņēmis novērtējumu "Teicami" (79.1%) un tas ir viens no augstākajiem starp līdzīgiem objektiem Latvijā.

Biznesa centrā "Origo One" birojus nomā kompānijas "Narvesen & Caffeine", "Hili Properties", "Colliers International", "Enlab Group", "TheSoul Publishing" un citas kompānijas. Biznesa centrā kopumā ir izvietotas A klases biroju telpas 11,5 tūkst. m² platībā.

Augstākie novērtējuma rādītāji saņemti kategorijās: transports (100%); ūdens (100%); zemes izmantošana un ekoloģija (90%); atkritumi (86%); veselība un labklājība (80%) un enerģija (79%).

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessement Method) ir viena no starptautiski atzītām sistēmām, kas ļauj novērtēt dažāda tipa ēkas – birojus, iepirkšanās centrus, daudzdzīvokļu ēkas u.c. – pēc dažādiem ilgtspējas kritērijiem. To var iegūt gan objektu projektēšanas stadijā, gan pēc to būvniecības pabeigšanas, kā arī ēkām, kas jau tiek izmantotas.

Biroju ēkām un arī atsevišķiem citu funkciju objektiem (piemēram, biroju ēkai Zaļā ielā 1, "Business Garden Rīga" kompleksam, "Place Eleven" Sporta 11, "Felicity Apartments" E. Birznieka-Upīša13), kas tapuši pēdējos gados lielākoties ir kāds no ilgtspējību apliecinošiem sertifikātiem (BREEAM vai LEED), turklāt nākotnē, pēc nekustamā īpašuma ekspertu teiktā, potenciālie nomnieki vai pircēji interesēsies ne tikai par to, vai šāds sertifikāts ir, bet kāds tieši tas ir.