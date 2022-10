BREL foruma gada projekta balvu saņem biroju komplekss 'Verde'

Nekustamo īpašumu foruma "Baltic Real Estate Leaders Forum" (BREL forums) gada projekta balvu saņēma biroju komplekss "Verde".

Šis biroju komplekss par gada projektu atzīts gan žūrijas, gan iedzīvotāju balsojumā.

Biroju kompleksa "Verde" A ēkai ir 11 stāvi, pazemes stāvvieta un pagalms, kopējā platība ir 22 000 kvadrātmetru, bet iznomājamā un koplietošanas platība ir 15 000 kvadrātmetru. Patlaban ēkas nomnieku sastāvs ir nokomplektēts par 78%, un vairāki uzņēmumi gandrīz pabeiguši telpu iekārtošanu un gatavojas pārcelties.

"Verde" ir pirmais "Capitalica Asset Management" īstenotais projekts Latvijā. "Verde" biroju kompleksa būvniecībā tiks investēti vairāk nekā 65 miljoni eiro, no kuriem 22 miljonu eiro kredītu piešķīra Eiropas Investīciju banka (EIB), kas apstiprināja finansējumu no cīņai ar klimata pārmaiņām paredzēto investīciju paketes. "Verde" piešķirts BREEAM "Excellent" sertifikāts, komplekss atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēku "Nearly zero energy building" standartam. Biroju komplekss atrodas Rīgā, Skanstes un Hanzas ielu krustojumā.

Īpašuma attīstītājs šādu apbalvojumu saņēmis pirmo reizi.

Par gada attīstītāju žūrija atzinusi būvkompāniju "Merks", savukārt iedzīvotāju balsojumā par gada attīstītāju atzīta "Lidl Latvija".

Vienlaikus par gada investoru atzīta "SG Capital", bet iedzīvotāju balsojumā - apdrošināšanas kompānija "BTA Baltic Insurance Company" (BTA). "Delfi Bizness" jau ziņoja, ka BTA ir iegādājusies Rīgas daudzdzīvokļu īres namu portfeli, bet pērn sāka lielāko darījumu īres tirgū Baltijā. 2021. gada septembrī apdrošinātājs BTA un nekustamā īpašuma attīstītājs YIT paziņoja par investīcijām piecu īres namu būvniecībā Baltijā. Šobrīd pirmās mājas ir gandrīz pabeigtas.

Nominācijā "Labākā zaļā iniciatīva" žūrija par uzvarētāju atzinusi "Eastnine" par projektu "The Pine". Tā būvniecībā plānots likt uzsvaru uz atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu kopējā enerģijas apgādē, tostarp saules paneļus uz ēkas jumta. Ēkā plānots plašs un zaļš iekšējais pagalms, vairāk nekā 300 pazemes autostāvvietas un 380 velo novietnes, restorāns, fitnesa klubs, pārtikas veikals. Kopējā plānotās biroju ēkas virszemes platība ir 16,9 tūkst. kvadrātmetru. "The Pine" A klases koka biroja ēka atradīsies Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62.

Savukārt iedzīvotāju balsojumā šajā nominācijā uzvarēja "Lidl Latvija".

Nominācijā "Ambiciozākie nākotnes plāni" uzvarēja attīstītāja "SBA Urban" plāni izveidot daudzfunkcionālu kompleksu Lielirbes ielā. Lietuvas uzņēmums Lielirbes ielā plāno būvēt biroju, dzīvojamās, mazumtirdzniecības, atpūtas, zinātnes un izglītības telpas līdz 120 000 kvadrātmetru platībā.

Iedzīvotāju balsojumā šajā nominācijā uzvarēja attīstītāja "VPH Latvia" plāni veidot jaunu tirdzniecības parku kādreizējā "Rīgas piena kombināta" teritorijā Valmieras ielā, Rīgā. Šeit sākts attīstīt tirdzniecības parku, kura kopējās investīcijas veidos līdz pat 40 miljoniem eiro. Projekta ietvaros tiks attīstīti arī biroji, ēdināšanas sektors, bērnudārzs, sporta un veselības centrs un citi servisi.