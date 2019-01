Britu mārciņas vērtība aug, tirgiem gaidot ECB lēmumu

Britu mārciņas vērtība pret eiro un ASV dolāru trešdien pieauga līdz divu mēnešu augstākajiem līmeņiem, tirgu dalībniekiem gaidot labvēlīgu Eiropas Centrālās bankas (ECB) vēsti.

Lai gan Lielbritānija vēl ir tālu no vienošanās ar Eiropas Savienību (ES) pirms 29.martā paredzētā "Breksita", valūtu tirgotāji turpina uzskatīt par maz ticamu bezvienošanās "Breksitu".

"Mārciņas dzīvesprieks vedina pieņemt, ka tirgi redz lielāku iespējamību tam, ka "Breksits" tiks atlikts uz laiku pēc marta vai ka tiks rīkots otrs referendums," sacīja "Western Union Business Solutions" vecākais tirgus analītiķis Džo Manimbo.

Cerības, ka "Lielbritānija varētu izvairīties no neglītas, ekonomiku smacējošas aiziešanas no ES", aizēnoja vājus ražošanas datus, viņš piebilda.

Analītiķi negaida īpašus pārsteigumus no ECB ceturtdienas sanāksmes, bet ECB vadītājs Mario Dragi varētu atzīt augošus riskus eirozonas ekonomikai, tomēr saglabājot bankas kursu.

Akciju tirgi Eiropā pieredzēja kritumu, turpinoties bažām par ASV-Ķīnas tirdzniecības karu pēc ziņām par būtiskiem traucēkļiem vienošanās panākšanai.

ASV biržu indeksi pieauga pēc ziņojumiem par IBM, "Procter & Gamble" un "United Technologies" labu peļņu. Tirdzniecības sesijas vidū tie bija īslaicīgi kritušies, ko noteica bažas par ASV-Ķīnas tirdzniecības karu un ieilgušo ASV valdības darba daļēju apturēšanu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,39 dolāriem līdz 52,62 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,36 dolāriem līdz 61,14 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,7% līdz 24 575,62 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 2638,70 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 7025,77 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,9% līdz 6842,88 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 11 071,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 4840,38 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1360 līdz 1,1383 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2954 līdz 1,3068 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,37 līdz 109,60 jenām par dolāru.