BVKB: mazāk neatbilstību būvniecībā un enerģētikā

2021. gada pirmajā pusgadā vērojami uzlabojumi Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārraudzībā esošajā būvniecības, arī enerģētikas politikas uzraudzības jomā, par paveikto atskaitās iestāde.

Kopš 2020. gada sākuma BVKB uzraudzībā papildus būvniecībai ir arī enerģētikas politikas administrēšana. Šobrīd ir konstatējami vērā ņemami rezultāti – ir uzlabojusies atbalsta saņemšanai noteikto prasību ievērošana no komersantu puses un palielinājies to pašu deklarētais elektrostaciju elektroenerģijas pašpatēriņa līmenis. Šā gada pirmajā pusgadā birojs ir atcēlis obligātā iepirkuma tiesības 16 elektrostacijām, līdz ar to turpina sarukt šā atbalsta saņēmēju loks, kas savukārt samazinās kopējos atbalsta maksājumus elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros.

Energoefektivitāte

BVKB kompetencē ir energoefektivitātes jautājumu administrēšana.Likums paredz lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem regulāri veikt uzņēmumu energoauditu vai uzturēt sertificēto energopārvaldības sistēmu, vai sertificēto vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu. 2021. gada šo uzņēmumu un patērētāju sarakstā 65 komersanti iekļauti pirmoreiz. Tiem likuma prasības jāizpilda gada laikā.

Vairāk nekā 100 komersantiem 2020.gadā beidzās derīguma termiņi energodokumentiem. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu tika pagarināts energodokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 30. jūnijam. Lielākā daļa komersantu šo iespēju izmantoja. Attiecībā uz diviem lielajiem uzņēmumiem tika pieņemts lēmums par likuma prasību izpildi sešu mēnešu laikā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, trīsreiz sarucis to komersantu skaits, kuri neizpildīja likuma prasības, tāpēc tiem piemēroja energoefektivitātes nodevu.

2021. gadā BVKB sāka padziļinātās klātienes pārbaudes pie komersantiem un pašvaldībām. Pārbaužu mērķis ir pārbaudīt ieviestos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un sasniegtos enerģijas ietaupījumus. Pirmajā pusgadā veiktas 19 padziļinātas klātienes pārbaudes. Nevienā neatbilstības netika konstatētas.

Naftas produktu tirgus uzraudzība

Lai nodrošinātu valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu sniegšanu, BVKB 2020.gada nogalē ar astoņiem komersantiem noslēdza līgumus par valsts naftas produktu drošības rezervju izveidi. Rezervju kopapjoms ir 353 tūkst. t, tostarp. 34% benzīns un 66% dīzeļdegviela. Latvijā tiek glabāti 63% no kopējā apjoma.

Pārskata periodā BVKB veica 10 apjoma un 2 kvalitātes pārbaudes pie komersantiem, kas Latvijas teritorijā nodrošina valsts naftas produktu drošības rezervju glabāšanas pakalpojumus. Neatbilstības netika konstatētas.

Degvielas kvalitātes uzraudzības ietvaros šā gada pirmajos 6 mēnešos BVKB noņēma 141 degvielas paraugu no 53 degvielas uzpildes stacijām, kuras pieder 18 komersantiem. Konstatēta 1 neatbilstība 95.markas benzīnam.

Būvniecība un ēku ekspluatācija

Stājoties spēkā grozījumiem Būvniecības likumā, precizēta BVKB kompetence – tagad tas pārrauga būvdarbus III grupas publiskās ēkās, ja to veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, elektropārvades līniju būvniecības ieceres ar nacionālo interešu objekta statusu, kā arī būvdarbus Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām būvētajās būvēs.

Grozījumu rezultātā BVKB pārraudzībā esošo objektu skaits šobrīd ir samazinājies, būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā pārņemot pašvaldību būvvaldēm.

Sarūk būvdarbu kontrolē fiksēto neatbilstību skaits: pirms gada tas bija 40% gadījumu, bet šogad 30%.

Kopumā BVKB uzraudzībā ir aptuveni 8000 ekspluatācijā nodotu publisko ēku, no kurām tehniskā apsekošana veikta 17%. Analizējot pirmreizējās ēku ekspluatācijas kontroles ietvaros sagatavotos atzinumus, secināts, ka 49% gadījumu ēku īpašnieki joprojām nav veikuši ēkas periodisko tehnisko apsekošanu, kaut gan vairumam tas bija jāizdara līdz 2019. gada 30. septembrim. Arī pirms gada šis rādītājs bija līdzīgs.

Būvspeciālistu sertificēšana

No 190 BVKB sertificētajiem būvspeciālistiem 177 ir aktīvi sertifikāti būvekspertīzes darbības sfērās. Uzraudzības ietvaros konstatēts, ka būvspeciālistu kvalifikācija, profesionālā pilnveide un prakse atbilst noteiktajām prasībām.

Līdz šā gada jūnija beigām ir saņemti 6 pieteikumi sertifikāta iegūšanai būvekspertīzes specialitātē, tajā skaitā 5 – būvprojektu ekspertīzes un 1 – būvju ekspertīzes darbības sfērā. Novērtējot viņu kompetenci, divi eksperti sertificēti būvprojektu ekspertīzes un viens – būvju ekspertīzes darbības sfērā.

Sūdzību izskatīšanas rezultātā BVKB ir pieņēmis lēmumu par 7 būvspeciālistu iespējamajiem profesionālās darbības pārkāpumiem. 6 gadījumos pārkāpumi nav konstatēti, bet 1 sertifikāta darbības sfēra ir apturēta. Saņemtas 8 sūdzības par 13 būvspeciālistu iespējamajiem profesionālās darbības pārkāpumiem, kuras tika pārsūtītas citām institūcijām izvērtēšanai pēc piekritības, kā arī informācija par 4 negatīvām ekspertīzēm.

Būvniecības informācijas sistēma

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju skaits pirmajā pusgadā sasniedza 75,6 tukst. Vairums ir publiskā portāla lietotāji. Pirmajā pusē apmācīti 4731 BIS lietotāji.

Ieviesti uzlabojumi sistēmas funkcionalitātē – izveidota “mājas lieta”, pilnveidota būvdarbu žurnāla ierakstu izgūšana, uzlabota saskaņojumu saņemšana un paziņojumu par veiktajām izmaiņām nosūtīšana būvvaldei. Pilnveidots neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs un būvinspektoru reģistrs.

Problēmas sagādā e-pakalpojumi, kurus iesniedzējam jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu - nereti tie paliek nepabeigti. Līdz ar to tiks meklēta iespēja arī šos iesniegumus parakstīt ar e-mobile parakstu vai sistēmas parakstu.

Enerģētikas informācijas sistēmas

Savukārt Elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības informācijas sistēmā (ENER) veikti vērienīgi papildinājumi, nodrošinot komersantiem ērtāku gada pārskatu iesniegšanu, kā arī iesniegto pārskatu automātisku analīzi.

2020.gadā nogalē definētas prasības jaunai energoresursu informācijas sistēmai (ERIS). Šobrīd tiek pabeigta tās 1.kārtas izstrāde, virzoties uz energoefektivitātes jautājumu administrēšanu tikai digitālā formātā. Savukārt naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) funkcionalitāti plānots iestrādāt ERIS sistēmā, radot plašāku naftas produktu uzraudzības un kontroles funkcionalitāti un nodrošinot to digitalizāciju.

No šā gada 1.septembra pilnā apjomā darboties sāks aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS). Sistēma mazinās administratīvās izmaksas, nodrošinās elastīgāku pakalpojuma sniegšanu vairāk nekā 150 tūkst. iedzīvotāju, kā arī ļaus veikt precīzu valsts budžeta līdzekļu kontroli.

Tiesvedības

2021. gada pirmajā pusē BVKB bijis lietas dalībnieks 33 tiesvedībās, no kurām 30 ir administratīvās lietas un 3 kriminālprocesi. Vairums tiesvedības lietu saistītas ar elektroenerģijas obligāto iepirkuma komponenti.

Saistībā ar iespējamu obligātā iepirkuma tiesību izkrāpšanu izmeklēšanas stadijā valsts policijā un prokuratūrā ir 10 kriminālprocesi, savukārt 3 kriminālprocesi jau nodoti izskatīšanai tiesā.