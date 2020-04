Centrāltirgus vadības rīcības motīvi, laužot līgumu, nav skaidri, uzskata 'Gastro Tirgus'

Neraugoties uz veiktajiem ieguldījumiem drošības apstākļu uzlabošanā un vides labiekārtošanā, kā arī tirgus atpazīstamības sekmēšanā vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā, notariāli apstiprinātu vienošanos un tirgus vadības vairākkārt pausto ieinteresētību sadarbībā, pretimnākšanas vietā saņemam negaidītu līguma laušanu, turklāt par to uzzinot to no preses, nevis no AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) vadības, tā radušos situāciju komentē "Centrālais Gastro Tirgus".

Jau vēstīts, ka nedēļas sākumā RCT nāca klajā ar paziņojumu, ka lauž līgumu ar gastronomijas paviljona nomnieku "Centrālā Gastro tirgus" īpašnieku SIA "International SV".

Kā portālam "Delfi" pavēstīja uzņēmuma pārstāvji, uzņēmums kategoriski noraida izskanējušo informāciju, ka vairākkārt būtu ignorēti RCT brīdinājumi.

"Tieši pretēji, SIA "International SV" vairākkārt aicinājis tirgus vadību uz kompromisu, norādot uz būtiskām nepilnībām īres maksas aprēķināšanās kārtībā un aicinot tās novērst. Tāpat uzņēmums ir aicinājis RCT ņemt vērā visus papildus izdevumus, kas radušies tirgū pastāvošā noziedzības līmeņa dēļ, nekorekti norādītā apmeklētāju skaita un kļūdaino finanšu prognožu ietekmē," teikts uzņēmuma paziņojumā.

"International SV" atzīst pastāvošās parādsaistības pret RCT uzsverot, ka tika noslēgta notariāli apstiprināta vienošanās par to atmaksu. Tomēr, noslēdzot vienošanos, uzņēmums nespēja paredzēt ārkārtas situācijas iestāšanos, kas ik dienas radīja līdz pat 20–30 tūkstošus eiro lielus zaudējumus.

Uzņēmums vairākkārt aicinājis RCT pārskatīt vienošanos un pārslēgt to ar jauniem nosacījumiem, apņemoties dzēst izveidojušos nomas maksas un komunālo maksājumu parādu vienmērīgos maksājumos astoņu mēnešu laikā, veicot maksājumus līdz katra mēneša 30. datumam. Vienošanās paredz arī pirmstermiņa parāda atmaksu gadījumā, ja "International SV" un RCT spēs vienoties par nomniekam labvēlīgākiem nosacījumiem. Tāpat "International SV" ir iepazīstinājis tirgus vadību ar naudas plūsmas prognozi, kas atspoguļo uzņēmuma spēju norēķināties vienošanās gadījumā.

"Stāsts nav tikai par vienu uzņēmumu, bet par RCT attieksmi pret nomniekiem kopumā, nespēju izvērtēt reālo situāciju un nevēlēšanos nākt uz kompromisu. Varam tikai minēt, kāds ir iemesls, kāpēc tik strauji nepieciešams "atbrīvoties" no nomnieka, kas ilgstoši un mērķtiecīgi sekmējis tirgus vīzijas, misijas un vērtību realizēšanu un pilsētas tēla uzlabošanu. Neraugoties uz to, mēs joprojām esat atvērti sadarbībai, noslēdzot jaunu vienošanos ar adekvātu īres maksu," norāda "Centrālais Gastro Tirgus" idejas autors, SIA "International SV" īpašnieks Viktors Ravdive.

"Jaunu projektu īstenošana vienmēr ir saistīta ar riskiem, diemžēl šajā gadījumā Centrālā Gastro tirgus īpašnieks nav izvērtējis finanšu riskus, kas novedis pie tā, ka esam spiesti lauzt esošo nomas līgumu" iepriekš komentēja RCT valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

"Pirmais brīdinājums par nomas un komunālo maksājumu kavējumu nomniekam tika nosūtīts jau 2019. gada augustā, kas nozīmē, ka faktiski grūtības segt uzņemtās finanšu saistības "International SV" parādījās jau pāris mēnešus pēc Centrālā Gastro tirgus atklāšanas", pauda Druvinieks.

"Centrālais Gastro Tirgus", kurā apgrozījums ir 3 421 755 eiro, bet valsts budžetā iemaksātie nodokļi uz šo dienu sastāda 751 267 eiro, tika atvērts 2019. gada sākumā RCT gastronomijas paviljonā.