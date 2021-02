Covid-19 dēļ uz laiku slēgta 'Troja' rūpnīca Rīgā

SIA "Troja" no ceturtdienas, 11. februāra, pagaidām uz nenoteiktu laiku ir spiesta pārtraukt darbību Rīgas rūpnīcā Bauskas ielā 143. Lēmums pieņemts uzreiz pēc 10. februārī saņemtajiem 72 darbinieku kolektīvās testēšanas rezultātiem, no kuriem 39 gadījumos apstiprināts pozitīvs Covid-19, informē uzņēmums.

Šobrīd tiek apzinātas saslimušo kontaktpersonas, organizēta visu telpu dezinfekcija, kā arī pārējo rūpnīcas darbinieku kolektīvā testēšana. "Lēmums par iespējām vismaz daļējā režīmā atjaunot ražošanu Rīgā, visdrīzāk, būs ne ātrāk kā nedēļas nogalē – tiklīdz būsim droši, ka pārējo kolēģu veselība nav apdraudēta un spējam nodrošināt drošu darba vidi. Vienlaicīgi cenšamies pārplānot ražošanu tā, lai situācija atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz pasūtījumu izpildes termiņiem klientiem," uzsver "Troja" ražošanas direktors Aldis Links. Jāatzīmē, ka "Troja" rūpnīca Saulkalnē darbu trupina, jo šajā kolektīvā visi veiktie Covid-19 testi bijuši negatīvi. Kopumā "Troja" strādā 165 darbinieki, no kuriem 33 – Saulkalnē. "Troja" ir viens "Latvijas finiera" grupas uzņēmumiem.

"Lēmumu Rīgas rūpnīcā veikt Covid-19 testus divu ražošanas maiņu un biroja darbiniekiem pieņēmām nekavējoties pēc tam, kad kolēģu vidū dažu dienu intervālā viens pēc otra sekoja trīs saslimšanas gadījumi," skaidro "Troja" personāla daļas vadītāja Ludmila Jonaste. Viņa atzīst, ka pandēmijas laikā šī ir jau trešā reize, kad uzņēmumā veikta kolektīvā testēšana, tomēr iepriekš vīrusa tālāka izplatība darbinieku vidū netika konstatēta. "Pagaidām visi inficētie kolēģi jūtas labi un lielākajai daļai slimības gaita norit asimptomātiski," stāsta Jonaste.

"Esam centušies samazināt cilvēku kontaktēšanās nepieciešamību, cik vien tas ražošanā iespējams. Ir nobīdīti darba laiki, lai ražošanas kolēģi no dažādām maiņām savā starpā nesatiktos. Turklāt katrai maiņai ir atsevišķas ģērbtuves. Arī vienas maiņas ietvaros ir dažādi atpūtas brīžu režīmi. Protams, atkarībā no tehnoloģiskajiem procesiem, darbiniekiem ir bieži jāstrādā arī plecu pie pleca, tāpēc darba vidē mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta," teic Links. "Acīmredzot, ar to ir bijis par maz. Analizēsim situāciju, izdarīsim secinājumus un darīsim visu, lai turpmāk darba vidē epidemioloģisko drošību uzlabotu."

Diemžēl, kopējai vīrusa izplatībai Latvijā būtiski nesamazinoties, Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits pēdējās nedēļās pieaudzis arī citās koncerna "Latvijas finieris" struktūrvienībās, atzīst uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems. "Lielākoties iemesli tomēr ir meklējami drošības noteikumu pārkāpumos. Acīmredzot, cilvēki gan sabiedrībā, gan uzņēmuma kolektīvā ir noguruši, sāk lēnām atslābt un rīkoties neapdomīgi. Līdz ar to nav izslēgts, ka situācija var pasliktināties arī citās koncerna rūpnīcās. Taču, lai cik pārliecināti par sevi mēs katrs nejustos, to, kādu ietekmi vīruss atstās uz mūsu un mūsu līdzcilvēku veselību, neviens nezina. Ierobežojumi paredzēti tālākas vīrusa izplatības novēršanai. Nevienu brīdi nedrīkst aizmirst, ka vieglprātīgas rīcības sekas var būt arī traģiskas. Tāpēc aicinu ikvienu "Latvijas finiera" kolēģi un katru sabiedrības locekli rīkoties atbildīgi, pastiprināt piesardzību un izmantot publiski pieejamo informāciju par iespējām laicīgi pieteikties uz Covid-19 vakcīnām."