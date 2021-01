Covid-19: EK atbalsta Latvijas priekšlikumu atcelto kultūras pasākumu rīkotājiem kompensēt 80% biļešu vērtības

Eiropas Komisija (EK) atbalstījusi Latvijas izstrādāto atbalsta pasākumu, kas paredz ārkārtējās situācijas laikā atcelto kultūras pasākumu rīkotājiem kompensēt 80% biļešu vērtības, informēja EK pārstāvniecībā Latvijā.

EK ir apstiprinājusi piecu miljonu eiro vērto Latvijas programmu, kas atbalstīs kultūras pasākumu organizatorus, kuriem nācās atcelt izziņotus publiskus kultūras pasākumus valdības noteikto koronavīrusa ierobežojumu dēļ.

Latvijā atbalsta potenciālajiem saņēmējiem jāseko Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda sniegtajai informācijai.

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Atbalsts tiks piešķirts tiešu dotāciju veidā. Saņēmējiem tiks izmaksāts līdz 80% no kopējās biļešu naudas summas, kura atlīdzināta skatītājiem, un biļešu atgriešanas izmaksām, piemēram, bankas vai biļešu pārdošanas tīkla komisijas maksām. Šīs programmas mērķis ir mazināt pēkšņo apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko skartie uzņēmumi izjūt koronavīrusa uzliesmojuma dēļ.

EK secināja, ka Latvijas programma atbilst Eiropas Savienības (ES) pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts vienam uzņēmumam nepārsniegs 800 000 eiro, otrkārt, atbalsts tiks piešķirts vēlākais līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Komisija secināja, ka pasākums ir vajadzīgs, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus Latvijas ekonomikā atbilstoši līgumam par ES darbību. Pamatojoties uz to, EK apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Jau ziņots, ka pagājušā gada decembrī valdība atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu, kas paredz, ka pasākumu rīkotājiem valsts varētu kompensēt 80% no biļešu pircējiem atmaksātajiem līdzekļiem par ārkārtējās situācijas laikā no 9. novembra atceltajiem pasākumiem.

Lai saņemtu atbalstu, atceltā pasākuma rīkotājam būs jāiesniedz darījumu apliecinoši dokumenti, kas pierāda naudas atmaksu skatītājiem – biļešu izplatītāja izsniegtā atskaite pasākuma rīkotājam par veikto biļešu reversu, papildus ņemot vērā biļešu reversēšanas komisijas izmaksas vai pasākuma rīkotāja bankas maksājuma uzdevums, kurā rīkotājs atmaksājis biļetes skatītājam, norādot maksājumā pasākuma nosaukumu, datumu un biļešu skaitu. Tāpat papildus tiks ņemts vērā arī bankas transakciju maksājumus par veiktajiem pārskatījumiem, ja biļetes tirgotas, neizmantojot biļešu izplatīšanas tīklu starpniecību.

Sākotnēji bija paredzēts, ka Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome līdz 22. decembrim izstrādās biļešu kompensēšanas nolikumu, nosakot, ka pasākumu rīkotāju iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšanu nodrošinās piesaistīts auditoru ārpakalpojums. Biļešu kompensāciju izmaksa pasākuma rīkotājiem varētu tikt sākta šā gada janvārī.

KM klāstīja, ka, apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi veido ap 1 083 481 eiro. Atbalsts tiks sniegts 2021. gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021. gada finansējuma, ņemot vērā šogad ietaupītos resursus.