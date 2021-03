'Creditinfo' grupa kļuvusi par 'Kredītinformācijas Biroja' vairākuma akcionāru

AS "Kredītinformācijas Birojs" (KIB) akcionārs "Creditinfo Group" palielinājis savu daļu uzņēmumā, kļūstot par 51% akciju turētāju, informē uzņēmuma pārstāvji.

Savukārt nedēļu iepriekš, 9. martā, par "Creditinfo Group" vairākuma akcionāru kļuva ASV investīciju fonds "Levine Leichtman Capital Partners" (LLCP).

Darījuma ietvaros savas akcijas uzņēmumā pārdeva "ABLV Bank" un tika palielināts KIB pamatkapitāls. Pārējie uzņēmuma akcionāri, kuru vidū ir vadošās Latvijas komercbankas: AS "Swedbank", AS "SEB banka", AS "Luminor Bank", AS "Citadele banka" paliek nemainīgi un turpinās atbalstīt KIB, darbojoties uzņēmuma padomē.

"Šis ieguldījums ir būtisks apliecinājums salīdzinoši jauna uzņēmuma spējai turpināt augt un piedāvāt kredītdevējiem visā Baltijas reģionā mūsdienīgus risinājumus kredītriska vērtēšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā," norāda KIB valdes priekšsēdētājs Jānis Timmermanis.

"Šis ir nozīmīgs solis "Creditinfo" grupai, kas nostiprina mūsu pozīcijas Baltijas reģionā kā vadošajam pakalpojumu sniedzējam kredītrisku vērtēšanas jomā. "Creditinfo" starptautiskā pieredze un spēja adaptēt savu kredītu reģistra risinājumu konkrētas valsts tirgus prasībām nodrošina augstu pakalpojumu daudzveidību visur, kur tiek ieviesti "Creditinfo" risinājumi"," "Creditinfo Nordics" globālo tirgu direktore Briņja Baldursdotira (Brynja Baldursdóttir).

AS "Kredītinformācijas Birojs" (KIB) ir daļa no "Creditinfo Group". KIB ir dibināts 2013. gada maijā, un ir pirmais licencētais kredītinformācijas birojs Latvijā. Tā darbību datu apstrādes jomā licencē un uzrauga Datu Valsts Inspekcija. KIB palīdz bankām un finanšu iestādēm pārvaldīt kredītrisku un piemērot labāko praksi riska pārvaldībā un kreditēšanas procesos.

KIB akcionāri ir AS "Swedbank", AS "SEB banka", AS "Luminor Bank", AS "Citadele banka" un "Creditinfo Grupa". Kopš KIB dibināšanas tā akcionāru vidū bija arī "ABLV Bank", kas tagad izstājas uzsāktās likvidācijas dēļ.