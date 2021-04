Daugavgrīvā sākti darbi pie Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves

Šonedēļ būvnieki uzsākuši teritorijas Daugavgrīvas ielā 101 sagatavošanu apjomīgajiem kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves darbiem. Plānots, ka objekta būvniecība sāksies maija beigās vai jūnija sākumā, bet līdz tam to uzsākšanai vēl nepieciešams saņemt attiecīgo atzīmi būvatļaujā, informē "Rīgas ūdens".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi veiks būvfirma SIA "Velve", projekta realizācijas termiņš – 36 mēneši. Projekta kopējā summa – 13,4 miljoni eiro.

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves gaitā tā būtībā tiks izveidota no jauna. Tā būs 8,7 metrus augsta monolītā dzelzsbetona ēka, kas iekšienē ar šķērssienu būs sadalīta notekūdeņu pieņemšanas un sūkņu nodalījumos. Ēkā tiks izvietoti pacelšanas mehānismi, elektrosadales un vadības iekārtas, ventilācijas sistēma, sanitārais mezgls un operatora telpa. Sūkņu stacijas ēkā paredzēts izvietot septisko dūņu pieņemšanas mezglu, kas tiks pilnībā integrēts ēkā.

Objekta pazemes daļas dziļums – 10,8 metri. Jaunās sūkņu stacijas vajadzībām paredzēts pie tās arī uzstādīt rūpnieciski ražotu transformatora apakšstaciju, kā arī dīzeļģenaratora apakšstaciju, kas nodrošinātu elektrības padevi elektrotīklu bojājumu gadījumos.

Sūkņu stacijas pārbūve nepieciešama, lai garantētu drošu notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu no Daugavas kreisā krasta rajoniem uz Bioloģiskās attīrīšanas staciju "Daugavgrīva", kā arī atjaunotu morāli novecojušās tehnoloģiskās iekārtas. No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no sūkņu stacijas pārbūves būs tehnoloģisko ūdeņu patēriņa samazināšanās, kā arī elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Papildu tam jaunā kanalizācijas sūkņu stacija būs videi ievērojami draudzīgāka un drošāka.