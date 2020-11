Decembrī plānots palielināt 'Rīgas siltuma' siltumenerģijas tarifu

AS " Rīgas siltums " siltumenerģijas tarifu no 3. decembra plānots palielināt par 11%, liecina publiskotā informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Plānots, ka no 2020. gada 3. decembra " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifs būs 44,1 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa, kamēr šobrīd spēkā esošais tarifs ir 39,77 eiro par MWh.

Paredzēts, ka " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifs 44,1 eiro apmērā par MWh būs spēkā līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet no 2021. gada 1. augusta " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifs sasniegs 45,27 eiro par MWh.

Pēc paziņojumā skaidrotā, tarifa palielinājums ir saistīts ar pirktās siltumenerģijas cenu palielinājumu.

" Rīgas siltuma " pārstāvji skaidroja, ka uzņēmumam bija jāpārskata siltumenerģijas tarifs saistībā ar AS "Latvenergo" paziņojumu par pirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu par 26%.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis atzīmēja, ka " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifā vairāk nekā 71% veido iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas, kur galvenais pirktās enerģijas piegādātājs ir "Latvenergo".

"No "Latvenergo" pirktās siltumenerģijas cenas pieaugums par 26% ir negaidīts. Mēs ceram, ka šis kāpums ir īslaicīgs, tādēļ veicām maksimālus taupības pasākumus, akumulējot daļu izmaksu, tādējādi siltumenerģijas tarifs pieaugs tikai par 11% jeb 4,33 eiro par MWh," pauda Talcis.

Tāpat kompānijā atzīmēja, ja "Latvenergo" nākamajos mēnešos nesamazinās enerģijas izmaksas, " Rīgas siltums " būs spiests vēlāk atkārtoti pārskatīt siltumenerģijas tarifu.

Lai izprastu neplānotā iepirktās siltumenerģijas cenas pieauguma iemeslus, uzņēmums ir vērsies "Latvenergo" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

"Latvenergo" pārstāve Ivita Bidere skaidroja, ka "Latvenergo" nav veicis siltuma ražošanas tarifa izmaiņas, bet gan savlaicīgi aplēsis gāzes cenas izmaiņu ietekmi uz siltuma ražošanu.

Viņa norādīja, ka "Latvenergo" saražotā siltuma gala cenā būtiskākā daļa ir ražošanas resursa izmaksām. Pēc ilgstoši zema gāzes cenu perioda, kas arī atspoguļojās ļoti zema siltuma tarifa veidā, šobrīd gāzes cena pakāpeniski pieaug, un tas atspoguļojas arī siltuma gala tarifos.

Bidere arī atzīmēja, ka vidējā termiņā turpmāks resursu cenas pieaugums netiek prognozēts, un cenu svārstības varētu būt mazākā apmērā.

Jau vēstīts, ka šogad 1. aprīlī " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifs tika samazināts no 51,9 eiro par MWh līdz 48,08 eiro par MWh, no 1. jūnija tarifs tika samazināts līdz 45,69 eiro par MWh, no 1.augusta - līdz 40,46 eiro par MWh, bet no 1.oktobra " Rīgas siltuma " siltumenerģijas tarifs ir 39,77 eiro par MWh.

Kompānija " Rīgas siltums " reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 66,968 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā bija 148,688 miljoni eiro, bet peļņa - 1,343 miljoni eiro.

" Rīgas siltums " ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā . Uzņēmuma akcionāri ir Rīgas dome - 49%, Latvijas valsts - 48,995%, "Enerģijas risinājumi. RIX" - 2% un "Latvenergo" - 0,005%.