'DelfinGroup' par otro ceturksni dividendēs izmaksās 0,43 miljonus eiro

Latvijas finanšu koncerna AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē apstiprināti pirmā pusgada rezultāti un par 2021. gada otro ceturksni dividendēs nolemts izmaksāt 431 tūkstoti eiro jeb 0,011 eiro par katru akciju, informē uzņēmums.

Līdz ar šo izmaksu šogad līdz septembra beigām dividendēs kopumā būs izmaksāti vairāk nekā 3,2 miljoni eiro jeb 0,08 eiro par katru akciju. Par otrā ceturkšņa rezultātiem dividenžu izmaksu paredzēts veikt līdz 30. septembrim.

""DelfinGroup" turpināja uzrādīt stabilu izaugsmi visos pamatdarbības segmentos arī 2021. gada otrajā ceturksnī – gan patēriņa kreditēšanā un lombarda aizdevumu segmentā, gan lietoto preču tirdzniecības jomā. Priecē tas, ka uzņēmuma izaugsme notiek atbilstoši prognozēm un 2022. un 2024. gada noteiktajiem koncerna finanšu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Jau ilgstoši esam viens no uzņēmumiem, kas maksā regulāras dividendes. Pēc plānotā IPO "Nasdaq Rīga" biržā būsim arī viens no retajiem Baltijas biržas uzņēmumiem, kas katru ceturksni plāno izmaksāt vērā ņemamas dividendes saviem akcionāriem. Regulāra dividenžu izmaksa ir stratēģisks "DelfinGroup" lēmums, rēķinoties ar to, ka šāda uzņēmuma ilgtermiņa politika būs pievilcīga arī jaunajiem akcionāriem pēc akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) veikšanas "Nasdaq Riga" biržā."

AS "DelfinGroup" šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) "Nasdaq Riga" biržā. "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

AS DelfinGroup 2021. gada pirmajos sešos mēnešos sasniegusi 11,9 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir kāpums par 6,4%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. EBITDA pirmajā pusgadā pieauga par 8,7%, sasniedzot 4,6 miljonus eiro, savukārt peļņa pirms nodokļiem par dividendēm pirmajā pusgadā palielinājās par 9,0%, sasniedzot 2,3 miljonus eiro. Tādejādi šogad pirmajā pusgadā uzņēmums sasniedza lielāko apgrozījumu savā uzņēmuma vēsturē.