Dombrovskis: Galvenās problēmas lauksaimniecībā ir nevienlīdzība tiešmaksājumos un darbaspēka trūkums

Divas galvenās problēmas lauksaimniecībā ir nevienlīdzība tiešmaksājumos un darbaspēka trūkums, uzskata Saeimas Ilgtspējas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis (S).

Komisija 1. februārī bija devusies vizītē uz Zemgali, informēja Saeimas Preses dienestā.

"Lauksaimnieki Latvijā joprojām saņem vienus no zemākajiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienībā, un tā ir viena no galvenajām problēmām, kas satrauc jomas pārstāvjus. Nevienlīdzīgie tiešmaksājumi nopietni apgrūtina Latvijas zemnieku konkurētspēju, īpaši ņemot vērā to, ka izejvielu cenas Latvijā ir salīdzinoši augstas un arī par darbaspēku jākonkurē faktiski Eiropas mērogā," pauda Dombrovskis.

Kā norādīja politiķis, reģionālajā vizītē deputāti pārliecinājās, ka par būtisku problēmu gan zemnieki, gan pārtikas produktu pārstrādātāji uzskata darbaspēka pieejamību. Konkurējošajām valstīm, it sevišķi Lietuvai un Polijai, izdevies radīt ievērojami efektīvāku trešo valstu darbaspēka piesaistes sistēmu, piebilda politiķis. Tā rezultātā trūkstošais darbaspēks Latvijā tiek piesaistīts tieši caur Lietuvu un Poliju - formāli darbinieki skaitās nodarbināti šajās valstīs, bet realitātē strādā pie mums, akcentēja Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs.

"Runājot ar zemniekiem par aktuālajām problēmām, guvām apstiprinājumu, ka nepieciešama lauksaimniecības zemju konsolidācija. Īpašumus veido fragmentēti zemes gabali plašākā teritorijā, taču mums jāvirzās uz racionālu saimniecības struktūru, lai veicinātu lauku infrastruktūras attīstību," sacīja Dombrovskis.

Iegūtā informācija ir būtiska, lai Nacionālo attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam izstrādātu pēc iespējas kvalitatīvāk.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti piektdien viesojās Zemgalē, kur tikās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem un nozares ekspertiem, lai iepazītos ar lauksaimniecības jomas aktualitātēm, kā arī konkurētspējas un attīstības izaicinājumiem nākotnē.

Deputāti apmeklēja zemnieku saimniecības "Vilciņi-1" un "Putriņas", kas specializējas attiecīgi augkopībā un lopkopībā, kā arī viesojās Latvijas lielākā graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmuma AS "Dobeles dzirnavnieks" rūpnīcā Dobelē un Latvijā lielākajā lauksaimniecības kooperatīvā "Latraps".