'Domina Shopping' īpašnieks refinansējis saistības 42 miljonu eiro apmērā

Lai nodrošinātu "Domina Shopping" saimnieciskās darbības nepārtrauktību, tirdzniecības centra īpašnieks "Eften Domina" refinansējis esošās saistības – "Citadele banka" un "Swedbank" izsniegušas sindicēto aizdevumu 42 miljonu eiro apmērā.

Kopējais "Domina Shopping" īpašniekam un pārvaldniekam "Eften Domina" izsniegtais refinansējums ir 42 miljoni eiro, no kuriem 21 miljons ir "Citadele bankas" aizdevums un otra puse – "Swedbank". Līdzekļi tiek izmantoti īpašumā esošās infrastruktūras efektīvai pārvaldīšanai, nodrošinot tirdzniecības centra darbību arī pēc ilgstošo Covid-19 ierobežojumu pakāpeniskas atcelšanas.

"Domina Shopping" ir viens no lielākajiem tirdzniecības centriem Rīgā un Latvijā, tajā ir vairāk nekā 170 tirdzniecības vietu. Centra īpašnieks kopš 2016. gada jūlija ir "Eften Domina", kas ir daļa no alternatīva investīciju fonda "EfTEN Kinnisvarafond II", ko pārvalda "EfTEN Capital" – viens no lielākajiem nekustamo īpašumu un komercīpašumu pārvaldniekiem Baltijā.

"Domina Shopping" direktore Dina Bunce norāda, ka saistību refinansēšana ļaus stiprināt tirdzniecības centra finanšu stabilitāti un nepārtrauktu naudas plūsmu, kas nepieciešama "Domina Shopping" apmeklētājiem un nomniekiem ļoti svarīgu ikdienas situāciju risināšanai – piemēram, infrastruktūras modernizēšanai, energoefektivitātes un drošības celšanai, gaisa kvalitātes un plūsmas kontrolei. Šie līdzekļi būs nepieciešami arī jaunās atpūtas un izklaides zonas apsaimniekošanai, kas durvis apmeklētājiem vērs tuvāko pāris mēnešu laikā.

"Citadele bankas" korporatīvo klientu pārvaldības vadītājs Baltijā, valdes loceklis Vaids Žagūnis (Vaidas Žagūnis) teic, ka uzņēmumi pielāgojas situācijai, domā optimistiski un ilgtermiņā, pandēmijas laiku izmantojot attīstībai un konkurētspējas celšanā. "Domina Shopping" mērķtiecīgi investē, paplašinot tirdzniecības centra funkcionalitāti.

"Jau "Domina Shopping" iegādes brīdī bija skaidrs – tas ir ļoti liels veikals ar potenciālu piesaistīt pircējus no visas Latvijas. Tāpēc uzstādījām ambiciozus biznesa attīstības mērķus – padarīt "Domina Shopping" par pilna koncepta tirdzniecības centru, dažādojot piedāvājumu ar jaudīgu izklaides zonu. Atskatoties uz aizvadītājiem pieciem gadiem, kopš pārvaldām šī objekta aktīvus, skaidri redzam – ievērojami augušas gan paša tirdzniecības centra pozīcijas, gan arī pircēju lojalitāte tam. Tāpēc, uzsākot sadarbību ar "Swedbank" un "Citadele banku", "Domina Shopping" attīstības tempi turpinās kāpt," uzskata "EfTEN Capital vadītājs Latvijā Viktors Savins.

Savukārt "Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis teic, ka "Domina Shopping" ir piemērs, ka šis ir īstais laiks, ko izmantot, lai piesaistītu finanšu līdzekļus attīstībai. Ieguldījumi energoefektivitātē, infrastruktūras modernizēšanā un kopējā tirdzniecības centra biznesa konceptā, paplašinot pieejamās tirdzniecības telpas, ir veids kā uzņēmumam augt un turpināt rūpēties par savu apmeklētāju ērtībām. "Domina Shopping" ir viena no galvenajām iepirkšanās vietām ne tikai Rīgas viesiem, bet primāri arī Pļavnieku un Rīgas centra iedzīvotājiem.