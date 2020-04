Ekspluatācijā nodots 'outlet ciemats' Piņķos

24. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēmis ekspluatācijā jauno outlet ciematu "Via Jurmala Outlet Village", kas atrodas Piņķos, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Līdz ar to ir noslēdzies pirmais objekta būvniecības etaps, kura kopējā platība ir 13,5 tūkstoši kvadrātmetru. Šajā posmā plānots prezentēt aptuveni 100 modes zīmolus, vairākas kafejnīcas un restorānus, kā arī bērnu pilsētiņu, norāda uzņēmumā.

"Delfi" jau ziņoja, ka investējot vairāk nekā 25 miljonus eiro, 2019. gada nogalē noslēdzās Latvijā pirmā outlet veikalu ciemata "Via Jurmala Outlet Village" pirmās kārtas būvniecība.

Outlet veikalu ciemata pirmo kārtu ar kopējo platību 13 500 kvadrātmetru apmērā un aptuveni 70 apģērbu, apavu, aksesuāru, sporta un dzīvesstila preču veikaliem, kā arī piecām kafejnīcām un restorāniem.

Iepriekš tika solīts, ka tā atklāšana paredzēta 2020. gada pavasarī.

Eiropā kopumā ir vairāk nekā 200 outlet tipa iepirkšanās centri, Centrāleiropā un Austrumeiropā - 28 veikali.

Kaut gan pārdošanas apjomi tradicionālajos tirdzniecības centros stagnējot, outlet tipa centros tie pieaug. Kopš 2013. gada pieauguma temps outlet veikalos ir bijis desmit reizes lielāks nekā tradicionālajā mazumtirdzniecībā, un tas ir tuvu sniegumam, ko sasniedz tirdzniecība tiešsaistē, uzsver projekta virzītāji. Aprēķināts, ka vidēji viens pircējs outlet tipa veikalus apmeklē 4-6 reizes gadā. Pēc pirmās kārtas atklāšanas gada laikā 'outlet ciemats' apmeklējumu skaits varētu sasniegt 2,5 miljonus savukārt apgrozījums - 40 miljonus eiro.

Veikalu ciematu varēs ērti sasniegt gan vietējie patērētāji, gan galvaspilsētas viesi - Rīgas centrs atrodas 30 minūšu brauciena attālumā, starptautiskā lidosta Rīga - 15 minūšu attālumā, bet kūrortpilsēta Jūrmala - 9 minūšu attālumā.

Starp veikalu nomniekiem būs gan pasaulē atzīti, gan vietējie modes zīmoli. Otrās kārtas būvniecība tikšot pabeigta līdz 2022. gada pavasarim, kopumā nodrošinot 300 jaunas darba vietas. Pēc abu būvniecības kārtu pabeigšanas plānots, ka "Via Jurmala Outlet Village" gada laikā apmeklēs 6 miljoni cilvēku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Atšķirībā no parastajiem mazumtirdzniecības veikaliem zīmolu preču minimālā atlaide būs 30% apmērā, bet atlaižu apmērs var sasniegt arī 50-70%.

Projekta īstenotājs ir SIA "Outletico".

"Outletico" reģistrēta 2016. gada martā. Uzņēmuma īpašnieki ir "Rietumu bankas" līdzīpašnieks SIA "Esterkin Family Investments" (64,5%), Andrejs Dozorcevs (28,75%), SIA "Lehmann Investment Corporation" (2%), SIA "Freims" (2%), Jūlija Mihaiļenko (1,25%) un vēl trīs dalībnieki.