Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā pieauga par 15%

Latvijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā bija 71,78 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 15% vairāk nekā nedēļu iepriekš, informēja "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieaugums vidējā cenā novērots arī pārējās Baltijas valstīs, proti, Lietuvā elektroenerģija vidēji maksāja 72,01 eiro par MWh, kas ir pieaugums par 8%, savukārt Igaunijā cena pieauga par 16% – līdz 71,26 eiro par MWh.

Neskatoties uz vēja stacijās saražotā elektroenerģijas apmēra palielinājumu, Baltijā kopumā atjaunojamo energoresursu izstrāde pagājušajā nedēļā samazinājās. Tāpēc elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja pieaugošās izejvielu cenas, par 25% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, par 10% mazākas no Krievijas, savukārt par 34% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala.

Savukārt "Nord Pool" nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 10% – līdz 43,27 EUR/MWh.

"Nord Pool" sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja vēja staciju izstrāde reģionā, kas palielinājās par 53%. "Nord Pool" reģionā siltāki laika apstākļi vecināja elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 13%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Patēriņš "Nord Pool" reģionā pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš samazinājās līdz 5792 gigavatstundām (GWh), bet izstrādes apmēri saruka līdz 6694 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, veidojot 474 GWh. Tostarp Latvijā patēriņš samazinājās par 1% - līdz 127 GWh, Igaunijā patēriņš samazinājās par 3% un veidoja 128 GWh, savukārt Lietuvā patēriņš pieauga par 2% – līdz 219 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijā pagājušajā nedēļā pieauga par 1% un bija 247 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 19% mazāka, veidojot 81 GWh, Igaunijā ražošanas apmēri pieauga par 1% – līdz 84 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde auga par 33%, sasniedzot 82 GWh.

Pagājušajā nedēļā izstrādes apmērs pret patēriņu Latvijā bija 64%, Igaunijā 65%, bet Lietuvā 38%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apmēra.