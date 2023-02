'Elvi' franšīzes partneris 'Banderi S.IDE' ar vairākiem desmitiem veikalu pievienosies 'Spar' tīklam

Mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Elvi" franšīzes partneris SIA "Banderi S.IDE" pievienosies "Spar" franšīzei, un investīcijas, kas saistītas ar veikalu pārveidošanu atbilstoši "SPAR" prasībām, šajā gadā sasniegs aptuveni divus miljonus eiro, pastāstīja "Banderi S.IDE" uzņēmumu grupas direktore Dagnija Spunde.

Viņa norādīja, ka veikalu zīmola un datu bāzes maiņā "Banderi S.IDE" investēs ap 400 000 eiro.

Spunde skaidroja, ka "Banderi S.IDE", kam pieder 23 "Elvi" zīmola un 13 "AlkOutlet" zīmola veikali, pēc tirgus izpētes un gadu ilgušām sarunām ar potenciālajiem sadarbības partneriem 2022.gada nogalē ir pieņēmusi lēmumu par pārtikas veikalu franšīzes maiņu un pāreju no šī gada 1.aprīļa pie Latvijā pērn ienākušās starptautiskās veikalu ķēdes "SPAR". Visi "Banderi S.IDE" pārtikas veikali veiks pāreju uz "SPAR" zīmolu, bet līdzšinējie "AlkOutlet" veikali - uz "Banderi S.IDE" izveidoto zīmolu "Malko".

Tāpat "Banderi S.IDE" 2023. gadā plāno vēl trīs jaunu veikalu atvēršanu.

Veikalu zīmola maiņa sāksies šī gada marta vidū un tiks pabeigta apmēram mēneša laikā. Zīmola maiņas laikā veikali turpinās strādāt ierastajā režīmā, nodrošinot visu produktu un preču klāstu. Pārtikas veikalu plauktos pakāpeniski parādīsies "Spar" preču zīmes produktu klāsts. Nākotnē "Spar" produkcija veidos aptuveni 20% no veikalos pieejamā sortimenta, atzīmēja Spunde. Tāpat veikalos varēs iegādāties preces no Baltijas valstu ražotājiem, kā arī produktus no vietējiem Latvijas uzņēmumiem.

"Banderi S.IDE" savu lēmumu par franšīzes maiņu ir pieņēmusi pēc rūpīgām pārdomām, izvēloties turpināt attīstību kopā ar veikalu tīklu "Spar". Kopš 2022. gada "Spar" ar dažiem veikaliem ir pārstāvēts Latvijā, taču līdz ar "Banderi S.IDE" veikalu pievienošanos veikalu tīkls pieaugs un būs pārstāvēts arī Rīgā.

Patlaban SIA "Banderi S.IDE" uzņēmumu grupā ietilpst SIA "Baltijas delikateses", SIA "Dagi LV" un SIA "Malko" ar kopumā 37 veikaliem, kuros kopumā tiek nodarbināti 250 darbinieku. Uzņēmumu grupa 2022.gadā sasniegusi 25 miljonu eiro apgrozījumu. 2022.gada sākumā Salaspilī atvērts pirmais specializēto dzērienu veikals ar savu - "Malko" zīmolu.

SIA "Banderi S.IDE" reģistrēts 2010.gadā, un tā pamatkapitāls ir 6313 eiro. Uzņēmums pieder Alvja Krasovska SIA "Dyaltos Capital" (64,99%), Intaram Krasovskim (15%), Gatim Krasovskim (15%) un Dagnijai Spundei (5,01%). "Banderi S.IDE" 2021.gadā strādāja ar 17,856 miljonu eiro apgrozījumu un 362 039 eiro peļņu.

Kompānija "SPAR Latvija" reģistrēta 2021.gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 250 000 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Kompānijas kapitālā 40% pieder Aleksandram Svarevskim, 32% - SIA "Geco", kuras īpašnieki vienādās daļās ir Oļegs Lūkins, Dainis Šulcs, Andris Lūkins un Gints Caune, savukārt 15% pieder SIA "Prodimpekss loģistikas grupa", kuras vienīgā īpašniece ir SIA "Līna loģistika", kas vienādās daļās pieder Oļegam Lūkinam, Caunem un Šulcam. Vienlaikus 8% "SPAR Latvija" kapitāldaļu pieder Valērijam Ivasenko, bet 5% - "SPAR Latvija" valdes priekšsēdētājam Andrim Vilcmeieram.

"SPAR" sāka darbību 1932.gadā ar vienu veikalu Nīderlandē, savukārt patlaban tīklā darbojas vairāk nekā 13 500 veikalu 48 pasaules valstīs.