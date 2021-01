'EMJ Metāls' ražos militāro transportlīdzekļu korpusu detaļas

Noslēdzies SIA "EMJ Metāls" izsludinātais iepirkums par jaunas lāzergriešanas iekārtas iegādi. Par iepirkuma konkursa uzvarētāju tika atzīts "Bystronic ByStar Fiber 8025 Dynamic Edition F6000", liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iekārta ļaus apstrādāt metāla loksnes ar kopējiem gabarītiem līdz 8150 mm x 2600 mm.

Iepirkumā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, un par uzvarētāju atzīta Zviedrijas kompānija "Bystronic Scandinavia AB". Uzvarētāja piedāvātā līgumcena ir 790 tūkstoši eiro bez PVN.

Parakstīts sadarbības līgums

SIA "EMJ Metāls" mārketinga direktors Agris Punculs portālam "Delfi" stāsta, ka iepirkums saistīts ar novembrī uzņēmuma parakstīto līgumu ar Somijas kompāniju "Patria Land Business Unit" par turpmāko sadarbību militāro transportlīdzekļu korpusu detaļu ražošanā.

Novembrī, parakstot sadarbības līgumu, "Patria Land Business Unit" prezidents Jusi Jārvinens informēja, ka līgums ar "EMJ Metāls" ir nākamais praktiskais solis "Patria" ceļā uz vietējo uzņēmumu iesaisti. Uzņēmumu iekļaušanās militāro transportlīdzekļu piegāžu ķēdēs ir abpusēji izdevīga, un arī uzņēmumam tas nozīmē sadarbību ar stabilu, prognozējamu pieprasījumu, pieredzi un kontaktus militārajā rūpniecībā.

Lai uzsāktu detaļu ražošanu, "EMJ Metāls" jāveic virkne sagatavošanās pasākumu, kas ir laikietilpīgi un prasa nozīmīgas investīcijas - jāsaņem speciālā atļauja, ko izsniedz Aizsardzības ministrija komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, jāiegādājas jauns metālapstrādes aprīkojums, jāievieš papildu kvalitātes uzraudzības procedūras un kompetences, kā arī jāpielāgo infrastruktūra, jāorganizē personāla apmācība apstrādāt militārajām vajadzībām pielāgotu metālu.

Veic sagatavošanās darbus

Uzņēmums jau ir veicis vairumu no nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem sadarbības uzsākšanai, kā arī pieņēmis lēmumu ieguldīt jaunās iekārtās vairāk nekā vienu miljonu eiro, kas ļaus uzņēmumam ievērojami kāpināt ražošanas un tehnoloģiskās jaudas, tādējādi paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju eksporta tirgos. Bet plānotā sadarbība ar "Patria" radīs nepieciešamo pamatu un stabilitāti tāda mēroga investīcijām uzņēmumā.

Jaunais iepirkums ir daļa no šī projekta, jo ar esošajām iekārtām uzņēmums pasūtījumu nevarēja izpildīt. Jaunā Iekārta uzņēmuma ražotnē ļaus apstrādāt loksnes ar gabarītu 2600 mm*8150 mm, un plānots, ka tā sāks darbu 2021. gada 2. ceturksnī.

"Jaunā lāzergriešanas iekārta ir tehnoloģiski diezgan unikāla iekārta Austrumeiropā, un ar tās palīdzību kompānija varēs izpildīt gan "Patria" pasūtījumus, gan, iespējams, pārdot jaudas citiem klientiem, un savā veidā palīdzēt nozarei, izgatavojot specifiskākus profilus un ļaujot ietaupīt resursus," paredz Punculs.

"Iekārta ir kvalitatīva, un esam sapratuši, ka nozīmīgs faktors iekārtas izvēlē ir arī servisa kvalitāte un pieejamība, jo iekārtas cena ir viens no iepirkuma izvēles kritērijiem līdz brīdim, kad iekārta apstājas, tādēļ jāizvēlas uzticams partneris, kas aktīvi reaģē uz problēmām," norāda Punculs.

SIA "EMJ Metāls" specializējas tikai uz loksnes apstrādi, un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas apkopotie dati uz 2019 gada septembri liecina, ka kompānija patlaban ir lielākais šāda tipa uzņēmums Baltijā, skaidro Punculs.

Lielāka piesardzība

Runājot par pandēmijas ietekmi, Punculs uzsver, ka šajā gadā SIA "EMJ Metāls" pandēmijas ietekmi būtiski nav izjutis, tomēr tirgū viennozīmīgi ir vērojama daudz lielāka piesardzība, nekā iepriekš, norāda uzņēmuma pārstāvis.

"Vismaz operatīvajos ceturkšņa datos vērojams neliels apgrozījuma kritums, taču katru gadu esam audzējuši apgrozījuma rādītājus. Pandēmijas ietekme atspoguļojas klientu vidējos čekos, jo šogad to apmērs sarucis, tāpat daudzi projekti ir iesaldēti vai samazināts to apjoms. Vērojama arī lielāka piesardzība. Piemēram, parasti jūlijā mūsu klienti eksporta tirgos, ejot atvaļinājumā, zināja, ko darīs pēc atvaļinājuma, taču šogad daudzi gāja atvaļinājumā, un viņiem nebija skaidrs, ko viņi darīs, kad atnāks no atvaļinājuma. Oktobrī zināmā mērā daudzi sāka mosties, un interese pieauga. Nākamais gads izskatās diezgan cerīgs, ja nenotiks kādas globālas kataklizmas attiecībā uz Covid-19," uzskata Punculs.

Gada sākums nozarei bija bez izmaiņām, jo daudzi lielie klienti finišēja iepriekš apstiprinātos projektus. "Mūsu uzņēmuma specifika ir tāda, ka neražojam gatavo produkciju, bet gan sagataves, un pēc tam mūsu klienti veic dažādas papildu operācijas – metina, komplektē un veic citas darbības. Tirgū aizvien vērojama liela piesardzība, turklāt decembra sākumā metāla rūpnīcās būtiski pieauga metāla cena, tā pieauga tik dramatiski, ka rūpnīcas pat atsakās dot cenu piedāvājumus. Zināmā mērā atkārtojas pērnā gada decembris, kad cenas pieauga, toreiz gan tas bija saistīts ar citiem iemesliem. Šā gada cenu pieaugumam tiek minēti dažādi iemesli, tostarp, saistībā ar autobūves nozari, savukārt "Nordea Bank" ekonomisti to saista ar tendencēm Āzijas valstīs, kurās vērojama atgūšanās no krīzes un atgriešanās pie iepriekšējiem tēriņu paradumiem," situāciju tirgū raksturo "EMJ Metāls" pārstāvis.