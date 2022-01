Energoresursu cenu kāpuma dēļ plāno celt arī 'Rīgas ūdens' pakalpojuma tarifus

Energoresursu cenu kāpuma dēļ plānots celt arī "Rīgas ūdens" pakalpojuma tarifus, liecina publikācija oficiālajā vietnē.

"Rīgas ūdens" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedzis savus aprēķinus, kas paredz tarifa pieaugumu līdz 2,38 eiro par kubikmetru pretstatā pašreizējiem 1,92 eiro.

Ūdensapgādes pakalpojums no pašreizējiem 0,85 eiro par kubikmetru palielināsies par 20% un būs 1,02 eiro, kanalizācijas pakalpojuma tarifs varētu pieaugt par 25,68% no 0,74 eiro līdz 0,93 eiro par kubikmetru, bet notekūdeņu attīrīšanas maksu plānots paaugstināt par 30,3% no 0,33 eiro līdz 0,43 eiro.

Ja SPKRK apstiprinās jaunos tarifus, tad tie varētu stāties spēkā 2022. gada 1. maijā.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas esot saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu un citu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos.