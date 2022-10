Energoresursu taupības nolūkos 'Rīga Plaza' saīsina darbalaiku svētdienās

Modes un izklaides centrs "Rīga Plaza" no šā gada 9. oktobra svētdienās saīsina darbalaiku par vienu stundu – apmeklētājiem tas būs atvērts no plkst.10.00 līdz 20.00. Izmaiņas veiktas, reaģējot uz pieaugošajām energoresursu izmaksām un izvērtējot apmeklētāju plūsmu svētdienas vakaros.

No pirmdienas līdz sestdienai centrs darbosies tāpat kā līdz šim – no plkst. 10.00 līdz 21.00. Darbalaika saīsināšana tiks veikta tikai svētdienās. Pakalpojumu sniegšanas vietās, kur jau līdz šim darbalaiks atšķīrās no pārējā tirdzniecība centra (lielveikals "Maxima", kino, sporta klubs u.c.), izmaiņas netiks veiktas, ziņo tirdzniecības centrs.

"Ar ievērojamu energoresursu cenu kāpumu saskaras ikviens, tostarp arī mēs, tāpēc arvien nopietnāk jāpārdomā, kā samazināt enerģijas patēriņu. Darbalaika saīsināšana ir viens no risinājumiem, ko esam ieviesuši, kā arī attīstām vairākus citus pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai. Esam novērojuši, ka svētdienu vakaros tirdzniecības centra apmeklētāji ir mazāk aktīvi. Svētdienās vairāk laika tiek veltīts ģimenei, un saīsināts darbalaiks arī "Rīga Plaza" darbiniekiem ļautu vairāk laika pavadīt kopā ar savējiem," saka "Rīga Plaza" pārvaldnieka "Colliers" aktīvu pārvaldes direktore Irīna Toropova.

"Rīga Plaza" ir viens no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā ar 65 tūkst. m2 lielu tirdzniecības un izklaides vietu platību. 2020. gadā par "Rīga Plaza" īpašniekiem kļuva nekustamā īpašuma investīciju kompānija "Summus Capital". Tirdzniecības centra apsaimniekošanu veic starptautiskā nekustamo īpašumu pakalpojumu kompānija "Colliers".