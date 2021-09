EY dati: Rīga ir tikai 35. investīcijām pievilcīgākā pilsēta Eiropā

EY (agrāk "Ernst & Young") Eiropas investīciju pievilcības pētījums "EY Attractiveness Survey Europe", kas analizē investīciju datus un apkopo ekonomikas līderu viedokļus, parāda, ka investoru vērtējumā Rīga ierindojas 35. vietā pēc pievilcības ārvalstu investīcijām tuvāko trīs gadu laikā, kamēr investīcijām vēlamākā pilsēta Eiropā ir Londona, ziņo zīmola, mārketinga un komunikācijas vecākā speciāliste Anda Ozola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Londonai seko Stokholma, Frankfurte, Brisele, Parīze, Amsterdama, Roterdama, Berlīne un Glāzgova, bet pirmo desmitnieku noslēdz Milāna.

Rīga 35. vietu dala ar Bratislavu, Lodzu, Porto, Marseļu un Viļņu, bet Rīgai vistuvāk priekšā ir Valensija, Hamburga un Bukareste. Tallina pievilcīgāko četrdesmit Eiropas pilsētu lokā šogad nav minēta.

"Mūsu pētījums parāda, ka Rīga ir pamanāma investoru nākotnes ieguldījumu kartē un konkurē ar citām lielām un nozīmīgām Eiropas pilsētām. Galvenais, kas mums jāņem vērā sacensībā par investīcijām ir tehnoloģiju prasmju veicināšana, jo tieši to kā kritisku elementu investīciju vietas izvēlē pētījumā norādīja 92% investoru. Šim faktoram seko inovāciju attīstības līmenis un kopējā digitālo pakalpojumu vide un tehnoloģiju izplatība sabiedrībā," saka "EY" partneris un stratēģijas un darījumu konsultāciju nodaļas vadītājs Baltijas valstīs Guntars Krols.

"Investīciju vietas izvēle ir sarežģīts lēmums un to ietekmē vesela virkne faktoru - no cenu līmeņa pilsētā līdz politiskajai stabilitātei. Rīgai ir virkne priekšrocību starptautiskajā sacensībā par investīcijām, piemēram, mums ir izglītoti cilvēki, labi transporta savienojumi ar pārējo Eiropu, bagātīga kultūras dzīve un mūsdienīgs, stabils politikas ietvars. Tas, kas mums nav ir vietējā tirgus lielums, taču digitālās transformācijas ekonomikā to varam atsvērt ar tehnoloģiski zinošiem cilvēkiem un modernu infrastruktūru. Kopumā Rīgas pozīcijas investīciju piesaistē ir jāvērtē kā labas, it sevišķi Covid-19 pārmaiņu kontekstā, kas liek papildus uzsvaru uz digitālās ekonomikas attīstību," turpina Krols.

Pētījumā investori iepriekš norādīja, ka tuvāko gadu laikā Eiropas izaugsmi investīciju piesaistē noteiks digitālās ekonomikas nozares (IT, telekomunikācijas, mediji) - tā uzskata 51% aptaujāto investoru. Vēl 36% investoru uzskata, ka investīciju izaugsmi virzīs "zaļās" enerģijas nozares, bet vēl 27% uzskata, ka pieaugums gaidāms veselības aprūpes jomās, bet 21% uzskata, ka izaugsmi noteiks auto un mobilitātes nozares.

"EY Attractiveness Survey Europe" pētījums tiek veikts ik gadu, apkopjot gan investīciju projektu kvantitatīvos datus, monitorējot vairāk kā 10 000 ziņu avotus, gan aptaujājot 550 starptautiskus investīciju lēmumu pieņēmējus.