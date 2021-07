FKTK atļauj 'AB City' izteikt 'Olainfarm' obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņēmusi lēmumu atļaut AS "AB City" izteikt AS "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo "AB City" uz netieši iegūtās līdzdalības pamata ir ieguvusi no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 9,26 eiro. Vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Tīrie aktīvi tiek aprēķināti no kopējiem aktīviem, atskaitot "Olainfarm" piederošās pašas akcijas un saistības.

Jau vēstīts, ka šā gada jūlija sākumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēmusi "Repharm" grupas uzņēmuma AS "AB City" pieteikumu zāļu ražotāja "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma izteikšanai. Vienas akcijas atpirkšanas cena, pēc prospektā sniegtās informācijas, bija paredzēta 9,26 eiro.

Paredzēts, ka akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu varēs pieņemt 30 dienu laikā no tā izteikšanas brīža, kas sāksies nākamajā darba dienā pēc tam, kad piedāvājums būs publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pēc prospektā sniegtās informācijas, "AB City" netiešā veidā pieder 30,85% "Olainfarm" akciju.

Jau ziņots, ka "Repharm" šogad 21. jūnijā paziņoja, ka kompānija lūgs FKTK atļauju izteikt akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu "Olainfarm" akcionāriem, jo "Repharm" grupa ieguvusi būtisku līdzdalību "Olainfarm" kapitālā.

"Repharm" grupa ir informējusi biržu "Nasdaq Riga" par vienošanos ar "Olainfarm" akcionāri Niku Saveļjevu par 7,8% akciju balsstiesību iegūšanu "Olainfarm", īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" mātesuzņēmumu "AB City". Tāpat "Repharm" šogad februārī ziņoja par vienošanos ar Annu Emīliju Maliginu par tiesību iegūšanu uz 21,97% "Olainfarm" akciju pirkumu un balsstiesību iegūšanu, īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" meitasuzņēmumu SIA "Farma Fund".

Savukārt "Repharm" grupā ietilpstošajai "Rīgas farmaceitiskajai fabrikai" tiešā veidā pieder 1,07% "Olainfarm" akciju.

Ja akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā "Repharm" iegūs līdzdalību vairāk nekā 50% apmērā, "Repharm" īstenos pienākumu vērsties Konkurences padomē, lai lūgtu darījuma saskaņojumu, iepriekš minēja kompānijā.

Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018. gadā, tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji nav norādīti, bet uzņēmuma padomē strādā "Repharm" līdzīpašnieki Andrejs Leibovičs, Jānis Oskerko un Aleksandrs Livšics. Savukārt "AB City" valdē ir "Repharm" līdzīpašnieks Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko.

Paralēli Čehijas uzņēmums "Black Duck Invest" apgalvo, ka kļuvis par lielāko "Olainfarm" akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas.

"Black Duck Invest" paziņojumā medijiem iepriekš norādīja, ka "Repharm" kontroli "Olainfarm" pārņēmusi pretlikumīgi un "Black Duck Invest" turpinās aizstāvēt savas tiesības Latvijas un Čehijas tiesās, lai panāktu ar "Olmafarm" noslēgtā "Olainfarm" akciju iegādes darījuma izpildi.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019. gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājā 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009. gadā. 2019. gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 283,008 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 34,56 miljoni eiro.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.