FKTK atļauj izteikt AS 'Valmieras stikla šķiedra' obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu atļaut "DUKE I S.À R.L." izteikt AS "Valmieras stikla šķiedra" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, informē FKTK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atļauts izteikt piedāvājumu, apvienojot tajā divus akciju atpirkšanas piedāvājumus, jo kompānija ir ieguvusi 83,14 % no AS "Valmieras stikla šķiedra" balsstiesīgo akciju skaita un ārkārtas akcionāru sapulcē kā vienīgais akcionārs ir balsojis par AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 0,54 eiro. Vienas akcijas atpirkšanas cenas noteikšanā ņemts vērā, ka AS "Valmieras stikla šķiedra" ir piemērots tiesiskās aizsardzības process un atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta septītajai daļai obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā akcijas atpirkšanas cena ir likvidācijas vērtība. Ņemot vērā, ka likvidācijas vērtība ir 0 eiro, tad "DUKE I S.À R.L." piedāvā atpirkt akcijas par tuvāko monetāro vērtību, kas atbilst vairākuma akciju paketes iegādes vidējai cenai par vienu akciju.