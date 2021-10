FKTK: nav bijis pamata šaubīties par Rūdas godprātību

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir saņēmusi čehu "BHM" grupas uzņēmuma "Black Duck Invest" iesniegumu noraidīt tās padomes locekli Ģirtu Rūdu un pašlaik vērtē tajā ietverto informāciju

Vienlaikus FKTK vērš uzmanību, ka saistībā ar AS "Olainfarm" katra no iesaistītajām pusēm vēlas panākt savu interešu aizsardzību, un iestāde regulāri saņem dažādus iesaistīto pušu iesniegumus. Tie tiek izvērtēti un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam FKTK nodrošina AS "Olainfarm" kā Latvijas kapitāla tirgus emitenta uzraudzību.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile norāda, ka līdz šim nav bijis pamata šaubīties par FKTK padomes locekļa Ģirta Rūdas godprātību. "Tāpat vēlamies uzsvērt, ka FKTK darbību nosaka dažādi normatīvie akti un iekšējās kontroles procedūras, līdz ar to lēmumi FKTK nevar tikt pieņemti vienpersoniski, bez citu padomes locekļu un atbildīgo struktūrvienību un ekspertu iesaistes. Uzraudzības lēmumi ir koleģiāli. Katram padomes loceklim ir balss tiesības, kuras tas izmanto neatkarīgi," informē FKTK.

"Delfi Bizness" jau vēstīja, ka "Black Duck Invest" pārstāvošais advokāts Mārtiņš Kvēps norādījis uz iespējamo Ģirta Rūdas interešu konfliktu, tādējādi viņš nedrīkstot piedalīties nevienā ar AS "Olainfarm" saistītā FKTK īstenotā administratīvajā procesā pretēji tam, kā tas notiek tagad. Tāpēc uzņēmums prasa noraidīt šo padomes locekli, bet KNAB lūgs sākt izmeklēšanu. Tāpat šis uzņēmums plāno sākt arī ieguldījumu aizsardzības procesu un, ņemot vērā FKTK pārkāpumus uzraudzībā, prasīs zaudējumu atlīdzināšanu arī no FKTK.

Ģirts Rūda FKTK padomē ir kopš 2020. gada marta, joprojām lasa lekcijas LU Juridiskajā fakultātē. Iepriekš darbojies "Rail Baltica AS", bijis partneris zvērinātu advokātu birojā "Evershed Bitāns", kā arī zvērinātu advokātu birojā "Sorainen".

Jau vēstīts, ka "Black Duck Invest" apgalvo, - tas nopircis 42,56% "Olainfarm" akciju un kļuvis par lielāko "Olainfarm" akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana.

Tikmēr "Olainfarm" akcionāri 14. oktobrī nolēma izslēgt uzņēmuma akcijas no biržas, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga". Jautājums par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un citi jautājumi darba kārtībā bija iekļauti pēc akcionāra "Olmafarm" pieprasījuma.