Foto: 'airBaltic' atgādā uz Latviju vēl miljonu sejas masku

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" šajā nedēļā veica otro īpašo kravas lidojumu uz un no Urumči starptautiskās lidostas Ķīnā, uz Latviju atgādājot vienu miljonu sejas masku, kas izgatavotas Džedzjanas un Dzjansu reģionos, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Kopējais lidojuma laiks uz Urumči starptautisko lidostu Ķīnā bija sešas stundas, bet lidojums atpakaļ 10. aprīlī ilga sešas stundas un 50 minūtes.

"airBaltic" ar Airbus A220-300 lidmašīnu vienā virzienā starp starptautisko lidostu "Rīga" un Urumči starptautisko lidostu veica 4 815 km garu lidojumu bez apstājas.

Šis lidojums tika veikts ciešā sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, "AirLink Aviation Services" un "Wish Global".

Kopumā atgādāts viens miljons sejas masku 621 kastē, kas paredzētas Nacionālajam veselības dienestam, kravas apjomam veidojot 5,4 tonnas. Lidojumu veica trīs piloti un divi tehniķi.

Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kravas pārvadājumiem no Ķīnas uz Eiropu Covid-19 krīzes laikā, "airBaltic" sadarbībā ar savu kravas pārvadājumu pārstāvi – loģistikas kompāniju "Wish Global" – un ar "Airlink Aviation Services" tehnisko atbalstu ir izstrādājusi piegādes ķēdes risinājumu kravas pārvadājumiem no praktiski jebkuras Ķīnas lielās pilsētas uz Baltijas valstīm un tālāk, izmantojot pasažieru lidmašīnas kravas pārvadājumiem, norādīja uzņēmumā.

Jau vēstīts, ka marta beigās Latvija saņēma pirmo šāda veida piegādi uz Latviju atgādājot 900 000 sejas masku un 80 000 respiratoru no Džendžou un Jivu reģioniem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veikti 1198 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta 23 cilvēkiem, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopumā veikti 26 656 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 612 personām.

"airBaltic" ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar aptuveni 80% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder aptuveni 20%. "airBaltic" flotē ir 38 lidmašīnas: 22 Airbus A220-300, 4 Boeing 737 un 12 Bombardier Q400 NextGen.

Lidsabiedrība savieno Baltijas reģionu ar 70 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un citur.