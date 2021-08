Foto: Ar nākotnes kapsulas iemūrēšanu atklāta 'Preses Nama Kvartāla' pirmās kārtas būvniecība

Rīgā, vēsturiskajā Preses nama teritorijā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, tādējādi aizsākot "Preses Nama Kvartāla" pirmās kārtas būvniecību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projekta pirmās kārtas būvniecībā kopumā plānots ieguldīt 76,8 miljonus eiro.

Projekta attīstītājs "Lords LB Special Fund V" šo iecerējis kā centrālo biznesa kvartālu pilsētā uzņēmējdarbībai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Attīstītāja pārstāvis Aivaras Abromavičius norāda: "Projekts "Preses Nama Kvartāls" atrodas uzņēmējdarbībai stratēģiski pievilcīgā vietā - piecpadsmit minūšu brauciena attālumā no starptautiskās lidostas "Rīga" un pastaigas attālumā no vecpilsētas. Šīs vietas potenciāls, vēsture, augstskolu tuvums veido priekšrocības, kas iedvesmo radīt ilgtspējīgu un atbalstošu kvartālu biznesam un kultūrai."

"Preses Nama Kvartāls" tiek būvēts Rīgā, Balasta dambī 2, Pārdaugavas Zināšanu jūdzes teritorijā, netālu no vairākām augstskolām. Pirmā projekta kārta tiks nodota ekspluatācijā 2023. gada pirmajā pusē.

Projekta pirmajā kārtā tiks izbūvēts A klases biroju centrs (25 000 m2). Daudzfunkcionāls centrs (40 000 m2) ar tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas telpām, daudzstāvu autostāvvietu 1000 automašīnām, sporta klubu, apzaļumotām terasēm, publiski pieejamām atpūtas zonām, bērnu rotaļlaukumu, futbola laukumu uz jumta. 11 stāvu biroja ēka būs aprīkota ar mūsdienīgiem inženiertehniskajiem risinājumiem un iespēju individuāli plānot telpas atbilstoši nomnieku vajadzībām, sola attīstītājs.

A klases biroju centrs tiks būvēts saskaņā ar ilgtspējīgas būvniecības principiem un "Near Zero Energy" standartam, kas paredz zemu enerģijas patēriņu un samazina ēkas un infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. Biroju centrs atbildīs starptautiskā BREEAM sertifikāta Excellent standartam.

Projektā "Preses Nama Kvartāls" ir iecerētas lielas, apzaļumotas atpūtas zonas. Plānots iestādīt aptuveni 70 lapu kokus un 215 krūmus. Tiks atjaunots 260 metru garais velo celiņš, kas piekļaujas Krišjāņa Valdemāra ielai, un gar to iestādīta ozolu aleja. Apzaļumotās zonas papildinās lietus dārzi – apstādījumi liekā lietus ūdens uztveršanai.

Pie pirmās projekta "Preses Nama Kvartāls" kārtas strādā "Arhis Arhitekti" no Latvijas, ko vada arhitekts Andris Kronbergs, "KSP Jürgen Engel Architekten" no Vācijas, kā arī "Arrow Architects" no Dānijas. Pirmo būvniecības kārtu realizēs akciju sabiedrība "UPB".

"Lords LB Special Fund V" pārvalda Lietuvas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldības sabiedrība "Lords LB Asset Management". Kopumā sabiedrība pašlaik pārvalda 15 fondus: 12 nekustamā īpašuma fondus, divus privātā kapitāla fondus un vienu enerģētikas un infrastruktūras fondu.