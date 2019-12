Foto: Izziņota izsole Igates pils kompleksa nomai

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" izziņo izsoli Igates pils kompleksa Vidrižu pagastā, Limbažu novadā nomai ar pieteikšanās termiņu – 15. janvāris, informē VNĪ NĪ Iznomāšanas un pārdošanas pārvaldes direktore Anita Feldmane.

Pārņemot īpašumu no tā iepriekšējā nomnieka SIA "Domaines et Chateaux", VNĪ ir sakārtojis īpašumu ziemas periodam. Igatē tiek nodrošināta īpašuma apsardze, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un apkure. Kafejnīca un Igates pils iznomāšanai tiek piedāvāta kompleksi, tāpēc līdz brīdim, kamēr tiks atrasts nākamais nomnieks, īpašums apmeklētājiem nebūs pieejams.

VNĪ organizē izsoles atbilstoši MK noteiktajai kārtībai publiskas izsoles ceļā. Galvenie nomas tiesību izsoles nosacījumi noteikti sekojoši: nomas maksa 2750,00 eiro mēnesī + PVN. Papildus jāmaksā nekustamā īpašumu apsaimniekošanas maksājumi, zemes noma, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām un nekustamā īpašuma apdrošināšana. Nomniekam būs pienākums trīs gadu gaitā no īpašuma pārņemšanas veikt nepieciešamos kapitālieguldījumus - dzīvojamās mājas ar jumta izbūvi, pagrabu un kūts ar siena šķūni konservācijas darbu uzlabojumus vai minēto būvju atjaunošanu.

Vienlaikus jaunajam nomniekam būs jāveic preventīvi pasākumi Igates pils siltināšanai, lai izslēgtu aukstā gaisa pieplūdi, piemēram, papildu siltumizolācijas slāņa iestrādi mansarda stāva griestu slīpajās daļās, kā arī tvaika barjeru izbūvi visā griestu apjomā, lai novērstu siltuma zudumus un kondensāta veidošanos bēniņu telpā. Savukārt līdz 2025. gada beigām nepieciešams nodrošināt vēsturiskās ēkas un dzirnavu mehānisma saglabāšanu pilnā apjomā saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteiktajām nostādnēm, ieskaitot projektēšanas darbus. Detalizēti izsoles nosacījumi publicēti VNĪ mājas lapā.

Iepriekšējais nomnieks SIA "Domaines et Chateaux" Igates pils nomas tiesības ieguva 2015. gada ziemā publiskas izsoles ceļā nosolot augstāko cenu. Nomnieks līguma gaitā bija izpildījis visus līguma nosacījumus, kārtīgi maksājis nomas maksu, tai skaitā veicis ieguldījumus īpašumā - dzīvojamās mājas ar jumta izbūvi un pagrabu, kūts un siena šķūņa konservācijas darbus, tāpēc VNĪ pret nomnieku nekādu pretenziju nav. Gan pilī, gan kafejnīcā esošā kustamā manta tika pārdota SIA "Domaines et Chateaux", kas to iegādājās par tirgus vērtētāja noteikto tirgus maksu, jo līguma darbības laikā mēbeles tika nolietotas un autentiskas vērtības tām nav konstatētas.

VNĪ šobrīd īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.