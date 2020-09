Foto: 'Krasta City' attīstītājs ekspluatācijā nodevis ēku Rīgas klusajā centrā

Šā gada septembrī ekspluatācijā nodots nekustamo īpašumu attīstītāja "Hepsor" pirmais dzīvojamais projekts Rīgas klusajā centrā. Ēkā ir 50 dzīvokļi ar gala apdari, kā arī četras pārdošanai paredzētas komerctelpas. Projekta kopējās investīcijas − aptuveni 4,2 miljoni eiro, informē attīstītājs.

Sešstāvu ēka aizņem 965 m2 lielu teritoriju Dzirnavu un Strēlnieku ielu krustojumā. Tajā ir 50 pilnībā mēbelēti dzīvokļi ar gala apdari platībā no 20 līdz 46 m2, tostarp pieci divstāvu dzīvokļi ēkas augšstāvos, un četras biroja vajadzībām piemērotas telpas pirmajā stāvā. Dzīvokļu cena − no 87 100 eiro, savukārt komerctelpas ēkas pirmajā stāvā − no 149 500 eiro.

Projekta būvniecību daļēji ir finansējusi "Bigbank", piešķirot 2,5 miljonu eiro aizdevumu projekta īstenošanai.

"Hepsor" pārstāvis Martti Krass īstenoto projektu raksturo kā "funkcionālu un ilgtspējīgu ēku, kas iemieso mūsdienu pilsētvides dzīves standartus". Ēka aprīkota ar liftu un diennakts videonovērošanas sistēmu. Pie ēkas ir slēgts apzaļumots pagalms ar labiekārtotu atpūtas zonu un velosipēdu novietnēm. Dzīvojamais projekts paredzēts divām mērķauditorijām. Pirmo veido aktīvi pilsētas iedzīvotāji, otrajā ietilpst investori, kas vēlas ilgtermiņā gūt ienākumus.

Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "Hepsor" Latvijā darbojas kopš 2017. gada. Tuvāko gadu laikā "Hepsor" veiks vērienīgas investīcijas dzīvojamā un komercsegmentā, tostarp jaunā kvartāla "Krasta City" attīstībā.