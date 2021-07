Foto: Sākas Latvijas Expo paviljona iekārtošana; atvērtas vakances

Sākusies Latvijas paviljona izbūve dalībai Pasaules izstādē Expo 2020 Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) būs vajadzīgi astoņi darbinieki, kuri uzņems viesus un apmeklētājus Latvijas paviljonā visu Expo laiku no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. martam.

Latvijas paviljons Expo 2020 tiek veidots kā četri multimediāli stāsti par Latviju četrās dažādās telpās ar četriem dažādiem arhitektoniskajiem elementiem, kas fiziski veidoti no Latvijas dabas materiāla – kūdras. Paviljona būvniecībā izmantota kūdra kā unikāls materiāls, kas spēj savienot dažādus laikus: tas, kas reiz bija augi, šobrīd ir nogulumiezis, ko izmanto nākotnes tehnoloģijās. Vienlaikus kūdra radīs īpašu auru un Tuvo Austrumu reģionam neierastu, mazliet maģisku vidi, kurā spilgti izskanēt stāstam par Latvijas sasniegumiem un uzņēmēju inovatīvo piedāvājumu pasaules tirgum, skaidro LIAA.

Apmēram 12 minūšu garā multimediālā piedzīvojumā ikviens apmeklētājs varēs pārslēgties no dinamiskās, spilgtās Expo vides uz klusinātu, mierīgu noskaņu un iepazīt Latvijas galvenās biznesa nozares, inovatīvākos produktus un tehnoloģijas, kā arī simboliski caur fotogrāfiju kļūt par daļu no šīs ekosistēmas. Biznesa stāvā interesenti varēs turpināt savu "ceļojumu", aplūkot Latvijā radītos produktus, uzzināt par investīciju tūrisma un studiju iespējām Latvijā, kā arī tikties ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem. Paviljona autori ir trīs uzņēmumu apvienība "Dja, Solavi, Yes we can".

"Darbs pie Latvijas paviljona izbūves veicas raiti, esam tikuši tālāk nekā sākotnēji plānots, un paredzams, ka darbus pabeigsim ātrāk par plānoto termiņu – 24. septembri, kad sāksies Expo izstādes testa periods, kurš turpināsies līdz pat atklāšanai 1. oktobrī. Līdz šim brīdim uz AAE atvestas visas nepieciešamās instalācijas, un jau tuvāko nedēļu laikā lielākie būvniecības darbi noslēgsies, varēsim turpināt ar ekspozīcijas iekārtošanu un multimediju integrēšanu. Šobrīd galvenais izaicinājums ir pārdomāti iekārtot paviljona interjeru, lai visus tik dažādos Latvijas produktus, tostarp netaustāmos, piemēram, IT programmatūras, vienlīdz pamanāmi prezentētu paviljona apmeklētājiem," stāsta Inga Ulmane, Latvijas paviljona Expo 2020 direktore.

Darbam Latvijas paviljonā uz visu Expo laiku LIAA meklē astoņus darbiniekus, kuri būs Latvijas paviljona "sejas", uzrunājot apmeklētājus, sarunājoties ar viņiem un stāstot par Latviju. Interesenti aicināti pieteikties līdz 10. augustam.

Tuvākais lielākais notikums Latvijai Dubaijā būs plašākā būvniecības izstāde Tuvo Austrumu reģionā "Big Five" no 12. līdz 15. septembrim, bet 1. oktobrī līdz ar Expo tiks atklāta tirdzniecības misija uz Kataru un Dubaiju.

Pasaules izstāde Expo 2020 notiks no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam.