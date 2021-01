Foto: Salaspilī atklāts novadā pirmais atkritumu šķirošanas laukums

Ceturtdien, 7. janvārī, Salaspilī atklāts atkritumu dalītās vākšanas laukums, kurā iedzīvotāji turpmāk var nogādāt dažāda veida mājsaimniecībās radušos šķirotos atkritumus, informē vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide".

To izbūvējusi Salaspils novada pašvaldība, bet atkritumu apsaimniekošanu tajā nodrošina SIA "Eco Baltia vide". Jaunajā atkritumu šķirošanas laukumā iedzīvotāji var nodot vieglo iepakojumu jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojumus, stikla taru, nolietoto elektrotehniku, baterijas un akumulatorus, koku, logu stiklu un daudz citus atkritumu veidus. Tāpat laukumā iespējams nodot autoriepas, tostarp vienu riepu komplektu gadā bez maksas, kā arī bez maksas tiks pieņemti sezonālie zaļie dārza atkritumi.

Salaspils novadā atkritumu dalītās vākšanas laukums apmeklētājiem pieejams četras reizes nedēļā – otrdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00, ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 un svētdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00.

"Sadarbojoties ar iedzīvotāju grupām un vides apsaimniekotāju, nosakot faktorus, kas līdz šim ir apgrūtinājuši veiksmīgu atkritumu šķirošanu, pašvaldība jau pērn uzsāka laukuma izbūvi, un nu tas ir pieejams ikvienam, kurš kvalitatīvā, videi un sabiedrībai nekaitīgā veidā vēlēsies atbrīvoties no atkritumiem, tos šķirojot. Ar jaunā dalīto atkritumu laukuma nodošanu iedzīvotājiem Salaspils novads turpina jau uzsākto ceļu – cilvēku paradumu mainīšanu un atkritumu šķirošana tradīciju nostiprināšanu, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas ne tikai apkārtējā vidē, bet katra salaspilieša dzīvē. Salaspils novada dome aktīvi strādā pie apkārtējās vides labiekārtošanas un sadarbojas ar SIA "Eco Baltia vide", veicinot šķirošanas iespējas," teic Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos Raivis Anspaks.

Šobrīd Salaspils novadā "Eco Baltia vide" publiski pieejamos dalītās vākšanas punktos nodrošina vieglā iepakojuma un stikla šķirošanu.

"Eco Baltia vide" direktors Andris Ziemelis norāda, ka atkritumu šķirošana gūst arvien lielāku nozīmi gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ikdienās. Tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi strādā pie tā, lai šķirošanas sistēma būtu pēc iespējas pieejamāka. Cilvēki kļūst aktīvāki šķirošanā un kopumā daudz atbildīgāk cenšas izturēties pret savu apkārtējo vidi.