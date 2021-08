'Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne' apgrozījums pērn pārsniedzis 20 miljonus eiro

"Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" pērn guva 836 726 eiro lielu peļņu, kas ir par 45,7% vairāk nekā 2019. gadā. Uzlabojot iekšējo procesu un darba efektivitāti, uzņēmums 2020. gadā strādāja ar vairāk nekā 20 miljonu eiro lielu apgrozījumu, pārsniedzot 2019. gada rezultātu par 2,3%, informē uzņēmums.

Pērn Latvijas tirgū uzņēmums realizēja produkciju 20,258 miljonu eiro vērtībā. Citās valstīs, tostarp Nīderlandē, Vācijā, Lielbritānijā un Polijā realizētās produkcijas apjoms, salīdzinot ar 2019. gadu, pieaudzis par 19,1%. Lielākā daļa jeb 84,6% pagājušajā gadā realizētās produkcijas bija gatavie produkti, bet 15,4% – svaiga, sadalīta gaļa.

Pērn uzņēmums uzsāka veģetārās produkcijas un jaunu gaļas uzkodu ražošanu. Efektīvākai saražotās produkcijas realizācijai pandēmijas apstākļos uzņēmums izveidoja arī interneta veikalu.

Turpinot izaugsmi un pielāgojoties pircēju paradumiem, "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" šogad pircējiem sāka piedāvāt arī citus jaunus produkti, tostarp "ātrās maltītes" uzsildīšanai, bezgaļas burgerus un lēni sautētas gaļas izstrādājumus.

Testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas kompānija "Bureau Veritas Latvia" piešķīrusi "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" pārtikas drošības pārvaldības sistēmas "FSSC 22000" sertifikātu. Starptautiskā standarta "FSSC 22000" prasības ir vienas no stingrākajām pasaulē. Šobrīd Latvijā šāds sertifikāts ir piešķirts 27 pārtikas ražošanas un apstrādes uzņēmumiem. "Esam vietējie – Latvijas ģimenes uzņēmums un lepojamies ar 21 gada darbības laikā sasniegto. Šis starptautiski atzītais sertifikāts mums kā ražotājam Latvijā ir liels panākums, ko novērtē gan vietējie, gan ārvalstu klienti," norāda "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" mārketinga vadītāja Kristīne Zūpa-Rasimāviča.

Globālajā pārtikas nekaitīguma iniciatīvā (GFSI) atzītais "FSSC 22000" standarts attiecas uz pārtikas ražotājiem un šī sertifikācija apliecina uzņēmuma produkcijas nekaitīgumu visos pārtikas aprites ķēdes posmos – no saimniecības līdz pat nonākšanai pie patērētāja. "FSSC 22000" ietver starptautisko ISO standartu, papildinot to ar tehniskajām prasībām. GFSI organizāciju veido aptuveni četrdesmit tirdzniecības uzņēmumi no Eiropas, Ziemeļamerikas un Austrālijas. Šī organizācija pulcē galvenos pārtikas nozares dalībniekus sadarbībai pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmās visā pasaulē.

"Uzņēmuma mērķis, izejot "FSSC 22000" sertifikāciju, bija turpināt izaugsmi un atbilstību starptautiskiem pārtikas nekaitīguma un drošības standartiem, kā arī veicināt konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū", skaidro Zūpa-Rasimāviča. Lai iegūtu sertifikātu, uzņēmums veica ieguldījumus, attīstot infrastruktūru un apmācot darbiniekus. Starptautiskais pārtikas drošības sertifikāts piešķirts uz trim gadiem.

SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" apgrozījums 2020. gadā bija 20,38 miljoni eiro, peļņa – 836,73 tūkstoši eiro. Uzņēmuma darbinieku skaits pieauga līdz 240. Pērn gaļas pārstrādes uzņēmums nodokļos samaksāja 3,60 miljonus eiro. Tā īpašnieki ir Gunta un Aleksis Jankūni, liecina "Crediweb.lv" dati.