Gāzes cenas Baltijā nākamajā ziemā var pieaugt virs Eiropas līmeņa, norāda 'AJ Power'

Krievijas gāzes koncerns "Gazprom" trešdien paziņojis, ka pārtrauc gāzes piegādes Polijai pa Jamalas-Eiropas gāzesvadu un Bulgārijai. Runājam par Baltijas reģionu, "AJ Power" uzņēmumu grupas izpilddirektors Krišjānis Baidekalns uzsver , ka Krievija nav vienīgais gāzes piegādātājs reģionā un jau kopš aprīļa sākuma uz Baltijas valstīm neplūst Krievijas gāze. Tomēr pastāv risks, ka gāzes cenas Baltijā nākamajā ziemā var pieaugt virs Eiropas līmeņa.

Polijas un Bulgārijas gāzes importa līgumiem ar "Gazprom" bija paredzēts beigties 2022. gada beigās. Tajā pat laikā Polijā 2022. gada ceturtajā ceturksnī tiek plānots ekspluatācijā nodot gāzes cauruļvadu no Norvēģijas, kas nodrošinātu līdzīgu gāzes apjomu tikko "Gazprom" izbeigtajam līgumam.

"Gazprom" rīcība, pārtraucot gāzes piegādes Polijai, ir uzskatāma par līguma pārkāpumu, norāda Baidekalns. Tas, ka pusēm pastāv strīdi par norēķinu kārtību, nedod tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ko šobrīd dara "Gazprom". "Gazprom" ir parādījis, ka, kaut arī šoreiz ar ne pārāk būtiskiem gāzes piegādes līgumiem, viņi pielāgo savu komercdarbību Krievijas ģeopolitiskajiem uzstādījumiem. Tās ir sliktas ziņas dabasgāzes pieejamībai ilgtermiņā, jo pilnīgi apgāž uzskatu par Krieviju kā uzticamu piegādātāju, kas īpaši populārs bijis Vācijas politiskajās aprindās.

Runājot par Baltijas reģionu, Baidekalns uzsver, ka Krievija nav vienīgais gāzes piegādātājs reģionā un jau kopš aprīļa sākuma uz Baltijas valstīm neplūst Krievijas gāze. Latvijai uz šobrīd iegādāties gāzi no "Gazprom" nav komerciāli izdevīgi augstās cenas dēļ, savukārt Lietuva ir jau pilnībā atteikusies no Krievijas gāzes piegādēm. Ņemot vērā, ka pašreiz gāzes piegādes avots Baltijas valstīm ir Klaipēdas sašķidrinātās gāzes (LNG) terminālis, ar kura jaudu visam reģionam ilgtermiņā var arī nepietikt, gāzes cenas Baltijā nākamajā ziemā var pieaugt virs Eiropas līmeņa.

Tikmēr patērētājiem Baidekalns iesaka rīkoties gudri un veidot pašu dabasgāzes rezerves jau tagad – savlaicīgi iegādāties vismaz daļu no ziemas sezonas nepieciešamā gāzes apjoma un noglabāt to krātuvē, tādējādi nodrošinot sevi nākamajā sezonā un pasargājot no nesamērīgi augstas gāzes cenas.