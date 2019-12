'Getliņi EKO' deviņos mēnešos nopelnījuši 1,3 miljonus

Atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotāja SIA "Getliņi EKO" apgrozījums šogad deviņos mēnešos bija 18,43 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 1,308 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Tostarp "Getliņi EKO" ieņēmumi no pamatdarbības 2019.gada deviņos mēnešos veidoja 15,008 miljonus eiro, no elektroenerģijas ražošanas - 2,053 miljonus eiro, no dārzeņu realizācijas 1,358 miljonus eiro, no citu viengadīgo kultūru realizācijas - 6427 eiro, bet ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas bija 4097 eiro apmērā.

Vadības ziņojumā sacīts, ka šogad deviņos mēnešos "Getliņi EKO" investēja 3,9 miljonus eiro pamatlīdzekļu iegādē, kā arī turpināja biogāzes ieguvi, saražojot apmēram 22,3 gigavatstundas elektrību, kuras lielāko daļu realizēja AS "Enerģijas publiskais tirgotājs".

Tāpat šogad deviņos mēnešos atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs turpināja darboties siltumnīcu kompleksā, nodrošinot energoblokā saražotā siltuma efektīvu izmantošanu, kā arī dārzeņu ražošanu.

Kompānijas vadība atzīmē, ka arī nākamajā gadā "Getliņi EKO" plāno attīstību, taču negatīvu ietekmi uz kompānijas finanšu rezultātiem varētu atstāt neparedzētas izmaiņas normatīvos, piemēram, izmaiņas elektroenerģijas ražošanas atbalsta regulējumā, kā arī pieaugošās vides prasības un citi Eiropas Savienības normatīvi.

LETA jau ziņoja, ka pagājušajā gadā "Getliņi EKO" strādāja ar 18,833 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka 2,7 reizes un bija 379 371 eiro.

"Getliņi EKO" nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekošanu Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Kompānija "Getliņi EKO" reģistrēta 1997.gadā. Uzņēmums pieder Rīgas domei (97,92%) un Stopiņu novada domei (2,08%).