'Hotel Grand Palace' apgrozījums turpinājis sarukt, šā gada izredzes – neskaidras

SIA "Hotel Grand Palace" apgrozījums arī 2021.gadā turpinājis sarukt, samazinoties jau līdz 387,22 tūkst. eiro. Vēl 2019.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 2,59 milj. eiro, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa apkopotajiem datiem.

Pretstatā iepriekšējo gadu zaudējumiem, 2021.gadu SIA “Hotel Grand Palace” noslēdza ar 3 tūkst. eiro lielu peļņu.

Aizvadītajā gadā tūrisma plūsma, kas līdz ar Covid-19 izplatīšanos strauji samazinājās, neatjaunojās, kas turpināja nelabvēlīgi ietekmēt visu viesmīlības nozari. Noteikto ceļošanas ierobežojumu un citu valdības ierobežojumu dēļ SIA “Hotel Grand Palace” viesnīca pēc pārtraukuma atsāka uzņemt viesus tikai no 2021.gada 11.augusta.

“Ņemot vērā, ka uzņēmums darbojas sektorā, kuru turpina negatīvi ietekmēt Covid-19 vīrusa uzliesmojumi, nevaram pārliecinoši novērtēt uzņēmuma darbības attīstību 2022.gadā. Tas būs atkarīgs no ceļošanas ierobežojumu mazināšanās un, vissvarīgākais, no Latvijas kā galamērķa pozicionēšanas tirgū, kā arī ģeopolitiskajiem apstākļiem,” teikts SIA “Hotel Grand Palace” vadības ziņojumā, norādot, ka cilvēki jūtas nedroši ceļot uz Latviju, jo tā atrodas diezgan tuvu karadarbības zonai.

“Ir samazinājusies ceļotāju plūsma no citiem kontinentiem un no Rietumeiropas. Sankciju un ierobežojumu dēļ tūristu plūsmas no Krievijas ir gandrīz apstājušās,” norāda SIA “Hotel Grand Palace”, piebilstot, ka šie apstākļi radīs būtisku tūristu plūsmas apsīkumu Latvijā 2022.gadā, kas negatīvi ietekmēs arī uzņēmumu.

SIA “Hotel Grand Palace” viesnīca joprojām ir vienīgā viesnīca Latvijā, kas pārstāv valsti “The Leading Hotels of the World” organizācijā. Tā apvieno 400 pasaules labākās viesnīcas un kūrortus.

Pēc “Lursoft” pieejamās informācijas, SIA “Hotel Grand Palace” kapitāldaļu turētājs ir Igaunijā reģistrētais AS “Schlossle Hotel Group”, bet patiesais labuma guvējs ir Daniel Shamoon no Lielbritānijas.

2021.gadā SIA “Hotel Grand Palace” bija darba devējs 32 darbiniekiem. Uzņēmums aktīvi izmantojis valsts atbalstu Covid-19 krīzes seku mazināšanai.