Iedzīvotāji aktīvi cenšas pārdot savus lielos dzīvokļus, lai iegādātos mazākus

Sērijveida dzīvokļu sludinājumu skaita pieaugums 2022. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni ir audzis par vairāk nekā 60%. To "Latio" pārsvarā skaidro ar to, ka divu, trīs un četru istabu dzīvokļu īpašnieki, galvenokārt seniori, vēlas pārdot šos īpašumus, lai to vietā iegādātos vienu vai divu istabu dzīvokļus. Līdztekus pircējiem ir būtiski, lai jaunie īpašumi neprasītu papildu laika un finanšu resursu ieguldījumus.

Secināts, ka saglabājusies nemainīgi augsta interese arī par savrupmājām Pierīgā un Jūrmalā cenu kategorijā līdz 250 000 eiro. To "Latio" daļēji skaidro ar "Altum" mājokļu atbalsta noteiktajiem "griestiem" 250 000 eiro apmērā ģimenēm ar bērniem.

"Privātmāju segmentā noteicošie faktori pircēju izvēlē šobrīd ir funkcionāls un pārdomāts plānojums, ēkas energoefektivitāte, mūsdienīgs aprīkojums. Juridiski šķēršļi, piemēram, nesaskaņota būvniecība var padarīt īpašumu neinteresantu pircējiem. Likvīdāki ir nesen būvēti nami ar moderniem inženiertehniskajiem risinājumiem," skaidro "Latio" nekustamo īpašumu darījumu vadītājs Romāns Aleksandrovs.

Pēc viņa teiktā, kompaktas savrupmājas, vietās ar attīstītu infrastruktūru šobrīd tiek pārdotas vidēji vienas nedēļas laikā. "Ļoti aktīvs ir arī vienas un divu istabu dzīvokļu tirgus – jaunajos, energoefektīvajos projektos jau veidojas virtuāla rinda, un tādi īpašumi savus pircējus atrod vidēji trīs nedēļu laikā. Sērijveida namos cenas ir krietni pieejamākas. Nelielam sērijveida mājoklim, ja nav nepieciešami tūlītēji ieguldījumi– pircēju var atrast nedēļas laikā. Savukārt lielu sērijveida dzīvokļu pirktgribētāju ir palicis maz," saka Aleksandrovs, uzsverot, ka ir mainījusies pieprasījuma un piedāvājuma struktūra – atsevišķos segmentos pieprasījums liels un piedāvājums mazs, bet citos segmentos – otrādi.

Tai pat laikā "Latio" norāda – lai arī pēdējos mēnešos mājokļu piedāvājumu skaits ir nedaudz palielinājies, tas joprojām nav pietekams, lai visos segmentos pilnībā apmierinātu esošo pieprasījumu. Vienlaikus pircēji lēmumus par īpašuma iegādi vairs nepieņem tik strauji. Vairākkārt tiek izvērtēti visi plusi un mīnusi, izsverot un salīdzinot vairākas iespējas. Tas pamazām ievieš tirgū līdzsvaru un veicina mājokļu tirgus stabilizēšanos, secinājis "Latio".