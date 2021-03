Ieguldot 55 miljonus eiro, Rīgas centrā būvē biznesa centru 'Novira Plaza'

"Novira Capital" ir sācis jauna A klases biznesa centra būvniecību Rīgas centrā, un kopējās investīcijas pārsniegs 55 miljonus eiro. "Novira Plaza" tiks pabeigts līdz 2023. gada jūnijam, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Šis ir Rīgas centrālais punkts, kura nozīmi ievērojami palielinās jaunā centrālā dzelzceļa stacija, kurā plānots ieguldīt 450 miljonus eiro. Mēs ticam šai vietai un veicināsim tās attīstību," attīstītāja pārstāvis Arle Molders (Arle Mölder) ir pārliecināts par jaunā projekta panākumiem.

"Novira Plaza" būs ilgtspējīga A klases biroju ēka, kas izstrādāta atbilstoši LEED zelta standartiem. Biroju telpu izstrādē tiks pielietoti moderni tehniskie risinājumi, nodrošinot elastīgu telpu dizainu. Ēka būs energoefektīva, tai būs vairākas apzaļumotas zonas un attīstīta infrastruktūra, kas piemērota gan gājējiem, gan riteņbraucējiem un autovadītājiem. Pirmajā stāvā būs izvietotas tirdzniecības telpas un restorāni, savukārt divos pazemes stāvos varēs novietot aptuveni 200 automašīnas, kas pilsētas centrā ir būtisks faktors.

"Rīgas centrā ir ļoti ierobežots moderno biroju ēku piedāvājums. Gandrīz visi centra biroji atrodas rekonstruētās daudzdzīvokļu ēkās, savukārt jaunuzceltie biroji pārsvarā atrodas ārpus pilsētas centra. Tāpēc mēs saskatām lielu potenciālu šai projektā, kas atrodas tuvu galvenajai dzelzceļa stacijai un sabiedriskā transporta pieturām, populārām viesnīcām, restorāniem un, protams, Vecrīga ir tikai nelielas pastaigas attālumā," papildina Molders.

Dizaina izstrādei ir izveidota komanda no labi pazīstamiem un pieredzējušiem profesionāļiem no Latvijas un Igaunijas. Ēkas arhitekti ir Dace Putniņa un Andris Kalinka no arhitektu biroja "BB studija", savukārt interjera dizaina izstrādei ir izvēlēts igauņu arhitekts Mēlis Press (Meelis Press).

"Novira Capital" ir viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Igaunijā, kas pēdējo gadu laikā ir izstrādājis vairākus jaunus projektus, tostarp 4 lielas biroju ēkas Tallinas centrā un vairāk nekā 300 augstas klases dzīvokļu.