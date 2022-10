Ilgtspēja nav pasaules glābšana, bet gan resursu un naudas taupīšana

Laimīgs darbinieks – produktīvs darbinieks

Jebkura uzņēmuma ilgtspēja sākas ar darbiniekiem, Dace atgādina: "Ja darba devējs nav padomājis par savu darbinieku labsajūtu, nav jēgas runāt par vides saudzēšanu. Labie piemēri ir dažādi – mērķu noteikšana saviem darbiniekiem, ikgadējas attīstības pārrunas – jā, arī tā ir ilgtspējīga domāšana! Protams, dažādības veicināšana, sociālā iekļaušana un piemērotas darba vides nodrošināšana. Ja rūpēsimies par darbiniekiem, viņi būs laimīgāki un attiecīgi arī produktīvāki. Daļa uzņēmumu saprot, ka ilgtspējas principu ieviešana garantē labākus finanšu rādītājus ilgtermiņā," iedvesmo Dace.

Viņa novērojusi, ka bieži vien uzņēmumos tiek izvēlēts viens cilvēks, kuram jāstrādā ar ilgtspējas jautājumiem. "Tas nav pareizi! Ilgtspēja ir katra darbinieka atbildība! Jūs nevarat teikt, ka esat ilgtspējīgs uzņēmums, ja visi darbinieki nav izglītoti par elektrības taupīšanu. Nepietiek ar informatīvu plakātu izlīmēšanu vai atgādinājuma e-pasta izsūtīšanu. Rūpējoties par darbiniekiem, tas jāizskaidro, lai darbotos arī praksē."

Vēl viens ikdienišķs piemērs, kā uzņēmēji cenšas risināt vides jautājumus un iesaistīt darbiniekus, ir dalība talkās. "Doma ir laba, tikai iesaku mainīt šī pasākuma konceptu. Vienkāršākais variants ir izsūtīt e-pastu – tiekamies talkā. Bet var izmērīt, cik CO2 gadā uzņēmums saražo, aprēķināt, cik koku vajadzētu iestādīt, lai to varētu kompensēt, un talkā izdarīt ne tikai to, bet organizēt darbiniekiem lekciju par klimata pārmaiņām. Ja uzņēmuma darbība ir nozīmīga kādā pašvaldībā, var sakopt vietējā pansionāta teritoriju. Ievilkt ķeksīti, ka ciemojāmies dzīvnieku patversmē, – varbūt tas labi izskatās uzņēmuma sociālo tīklu kontos, bet darbiniekiem jāredz šo pasākumu jēga – kāpēc mēs kā uzņēmums to vispār darām," stāsta Dace.

Par nākotni domājot

Dace Helmane paredz, ka lielākā izaugsme ilgtspējas jautājumos gaidāma attiecībā uz piegādātājiem: "Labs piemērs ir uzņēmums "Schwenk", kas izstrādājis sadarbības partneru izvēles kritērijus un var pārtraukt attiecības, ja kāds no kritērijiem tiek pārkāpts. Latvijā to šobrīd dara salīdzinoši maz uzņēmumu."

Tāpat Dace atgādina, ka būtisks ilgtspējas aspekts ir ieguldījums vietējā kopienā. Viņa uzskata: "Katrs savu peļņu var tērēt, kā grib, bet dažkārt rodas jautājums – kāda ir šīs aktivitātes jēga? Bieži vien Ziemassvētkos uzņēmumi domā, kurai organizācijai pārskaitīt naudu. Tā vietā pajautājiet saviem darbiniekiem, klientiem un partneriem – kas ir tās problēmas, kas sabiedrībā mūsu uzņēmumam būtu jārisina? Varbūt tā nav nauda, bet citi uzņēmuma resursi vai darbinieku zināšanas, kas citiem lieti noderētu."

"Aicinu definēt ambiciozus mērķus, tikai tad domāsiet par paradumu maiņu, inovāciju ieviešanu un spēsiet kaut ko būtiski ietekmēt," Dace mudina. Tāpat nav jākaunas atzīt savas kļūdas un neveiksmes: "Lasot ilgtspējas pārskatus, šķiet, ka visos uzņēmumos viss izdodas. Un tas rada skepsi. Kvalitātes zīme ir godīga atzīšanās – jā, mums kaut kas neizdevās. Esiet drosmīgāki, dalieties ar savu pieredzi, tas citus iedvesmos. Atcerieties, ka ilgtspējas stūrakmeņi ir izvērtēšana, plānošana un izpratne. Un izpratnei jābūt visos līmeņos – vadības, darbinieku, klientu, piegādātāju," rezumē Dace.

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem saprast, kas ir ilgtspēja un kā padarīt ilgtspējīgāku savu uzņēmumu, šā gada 9. novembrī pulksten 15.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ("Enterprise Europe Network" – EEN) sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīko vebināru, kurā dažādu jomu eksperti un uzņēmumi dalīsies pieredzē par savu ceļu uz ilgtspējas ieviešanu, kā arī palīdzēs saprast – ar ko sākt, lai ilgtspējas principus ieviestu savā uzņēmumā.