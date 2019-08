Inovāciju un tehnoloģiju festivāls 'iNOVUSS' izziņo trīs dienu programmu

Mēnesi pirms notikuma viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas inovāciju un tehnoloģiju festivāliem "iNOVUSS" izziņo programmu. Festivālā uz septiņām tematiskajām skatuvēm notiks vairāk nekā piecdesmit pasākumi, kuros trīs dienu garumā ar jaunāko tehnoloģijās, inovācijās un uzņēmējdarbībā dalīsies eksperti, uzņēmumu vadītāji un inovāciju eksperti no septiņpadsmit valstīm. "iNOVUSS" norisināsies Rīgā, Lucavsalā, no 30. augusta līdz 1. septembrim. Ieeja ir bez maksas.

Festivāla programma noritēs uz septiņām tematiskām skatuvēm, un tās dažādie notikumi – diskusijas, lekcijas, prezentāciju sesijas, tīklošanas pasākumi – solās būt bez rāmjiem un garlaicīgām sarunām. Par to rūpēsies pasaules līmeņa eksperti no Baltijas, ASV, Austrālijas, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas, Luksemburgas, Vācijas, Somijas, Rumānijas, Polijas, Bulgārijas.

"iNOVUSS" darbnīcās topošie un esošie uzņēmēji un dažādu jomu profesionāļi varēs apgūt mūsdienīgam uzņēmuma vadītājam svarīgas prasmes, kuras reti aplūko mācību grāmatās. Starptautiski atzīts atmiņu lielmeistars atklās, kā optimizēt prātu, bet pasaules apceļotāja #instadarbnīcā varēs iemācīties veidot stāstus sociālajiem tīkliem. Eksperti atklās, kā izveidot savu personīgo zīmolu, kā sagatavoties rokzvaigznes cienīgai prezentācijai un kā kļūt par nākotnes līderi. Darbnīcās runāsim arī par produktu vērtību pārdošanu mūsdienīgam klientam, par inovācijām, kas ļauj pieņemt labākus lēmumus, un pat elpošanu, kas palīdz vadīt mierpilnāku dzīvi.

Galvenā skatuve – "Magnetic Latvia" – pulcēs jaudīgākos starptautiskos ekspertus, kuri stāstīs par visu, kas maina un mainīs ierasto realitāti, runājot par tēmām – vai mākslīgais intelekts padarīs mūs cilvēcīgākus? Kādas iespējas un izaicinājumus nākotnē sniegs izglītība un nodarbinātība? Kā atkritumus pārvērst bagātībā? Kādas ir personisko datu un ģenētikas iespējas cilvēka dzīvē?

Satikt potenciālo investoru savai idejai un paplašināt profesionālo kontaktu loku aicinās "Naudas kvartāls". Tajā varēs saņemt padomus, ko darīt un ko nedarīt, lai pelnītu, un kā veidot bērniem izpratni par naudu un interesi par biznesu jau kopš mazotnes. Tāpat būs iespēja mācīties no pieredzējušu startapu vadītāju kļūdām un tās neatkārtot, klausīties aizraujošos biznesa pieredzes stāstos, sastapt naudas pārvaldniekus, akseleratoru pārstāvjus un piedalīties paneļdiskusijā par fintech revolūciju. Šeit Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls atvērs savas durvis plašākai publikai, rīkojot LatBan vienīgo atklāto investīciju sesiju gadā.

"23XX" platforma ir veidota, domājot par sievietes spēju radīt biznesā, tehnoloģijās un zinātnē. Riga TechGirls tajā organizēs ātros randiņus, kuros piedalīsies IT kompānijas un interesenti, kuri vēlas strādāt šajā nozarē. Notiks diskusijas par darbinieku trūkumu robotizācijas laikmetā, un klausītājus iedvesmos sieviešu stāsti sadarbībā ar projektu "Brīnumu meitas". Tāpat šajā teltī pirmoreiz Latvijā notiks SHE LOVES TECH konkursa kvalifikācijas posms (uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēma, kas rada jaunas iespējas sievietēm).

Neformālā gaisotnē runāt par to, kā veidot sadarbību starp zinātni un komerciju un par pētniecību kā inovatīvu biznesa sastāvdaļu varēs teltī "Smart Cafe". Tajā arī notiks pasaulē lielākā klimatam draudzīgo tehnoloģiju ideju konkursa "ClimateLaunchpad" nacionālais fināls. Sarunā "No kvantu fizikas līdz superdatoram" diskutēs par skaitļošanu, kādu to iepazīsim rīt, bet paneļdiskusijā "Viedā Rīga" iztirzās galvaspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju viedo risinājumu kontekstā.

„Biznesa inkubatori" runās par jaunajiem uzņēmējiem svarīgām tēmām un piedāvās ielūkoties 22. gadsimta uzņēmēja dzīvē. Tajos varēs apgūt rūdīšanās un elpošanas tehnikas mierpilnākai dzīvei trauksmainajā biznesa vidē, kā arī uzzināt, kas ir personīgais zīmols un kā tā izveide palīdz kļūt par labāku profesionāli. Ikviens varēs atklāt savu personības arhetipu un pārdošanas speciālisti pēc grāmatas "From Selling to Co-Creating" autora Regis Lemmens praktiskās darbnīcas iegūs jaunu produkta pārdošanas piču (pitch). Savukārt par aplikāciju un viedierīču aktualitātēm stāstīs kvantificētās dzīves entuziasti, kuri raugās uz savu ikdienu caur skaitļiem un grib pieņemt maksimāli objektīvus lēmumus. iNOVUSS tiks pieteikta arī jauna tēma – DNS sekvencēšana, kas atver plašas iespējas radīt vēl nebijušus – katra cilvēka genomam pielāgotus – produktus. Festivāla noslēgumā prognozēs, kā straujā tehnoloģiju attīstība mainīs cilvēku dzīvi, drošību, brīvību, vienlīdzību, un kāda ir to ēnas puse.

"Biznesa terasē" skanēs pieredzes stāsti gan par Eiropas savienības tirgu apgūšanu, gan iespējām un grūtībām, iekarojot tirgus aiz tās robežām – fokusā Baltija, Skandināvija un Apvienotie Arābu Emirāti. Kā arī saruna par Latvijas spēļu izstrādātājiem globālajā tirgū. Šeit būs iespējams uzzināt par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) sniegto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, inovāciju un tehnoloģiju veicināšanai, kā arī iesniegt pieteikumu dalībai kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem visā Latvijā.

Teltī "Futūristi" norisināsies diskusijas, prezentāciju cikli, meistarklases, pat turnīri u.c. aktivitātes par tēmu – kāda ir ceļošana un ceļotājs 21. gadsimtā? Diskutēs par mūsdienu tūrisma paradigmu maiņu un jaunu tūrisma piedāvājumu, piemēram, par tūrisma nākotni kosmosa laikmetā.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.